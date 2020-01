Irina Shayk habló, por primera vez, de su separación de Bradley Cooper

La modelo rusa Irina Shayk, ex pareja del actor Bradley Cooper, habló por primera vez sobre la relación que sostuvieron por cuatro años y su rompimiento, en junio del año pasado.

Lo hizo para la revista 'Vogue', del Reino Unido, en una entrevista en la que, además, reveló detalles de su infancia y educación, su ajetreada vida actual y su papel como madre soltera.



La mujer, de 34 años, dijo que la vida después de Cooper (45) es "reflexiva" y significa "un terreno nuevo". Considera que fue una suerte experimentar lo que tuvieron, sin embargo, "dos grandes personas no tienen que hacer una buena pareja".



"Creo que en todas las buenas relaciones traes lo mejor y lo peor, es solo la naturaleza de un ser humano", dijo en la conversación, y confesó que es difícil encontrar un equilibrio entre ser madre soltera y mujer trabajadora, pues con Cooper tuvo a Lea De Seine Shayk Cooper, hoy de tres años.



"Hay días en que me despierto y digo: 'Dios mío, no sé qué hacer, me estoy desmoronando'", expresó. Y a pesar de todo, Shayk se muestra de gran carácter, según ella, enraizado en su educación.



"Tengo una personalidad fuerte y definitivamente sé lo que quiero, y creo que algunos hombres tienen miedo de eso (...) Si alguien está fuera de mi vida, está fuera de mi vida y realmente corté todos los lazos, ¿sabes?".

La entrevista está acompañada por fotografías de moda para la temporada de primavera 2020. En el editorial, 'Vogue' escribe que para la portada buscó a una supermodelo que pudiera "enfrentarlo todo".



Pero en la conversación, Irina Shayk también mostró dulzura: "Creo que no mucha gente sabe que debajo de esto hay una persona agradable y dulce que llora en las entrevistas", concluyó la modelo.

