Dani Duke estrenó costosa camioneta

Con un vídeo en su cuenta de Instagram la empresaria e influenciadora Dani Duke compartió con sus seguidores cómo fue el momento en que recibió su nuevo carro. "Me siento demasiado feliz, gracias Dios, gracias Daniela Duque, me doy gracias a mi misma por ser tan juiciosa, tan trabajadora, tan responsable, tan luchadora", dijo.



En el concesionario le pidió a su padre que registrara el momento. "Cómo les conté en las historias no iba con la intención de grabarles contenido ( por eso la calidad no es tan buena del video) y perdonen a mi papá por no ser el mejor grabando", dijo la influenciadora.



"Me hace muy feliz saber que todo lo que sueño lo puedo lograr con mucha constancia y disciplina, yo no vine al mundo a hacer cosas ordinarias yo vine a ser extraordinaria y es algo que me repito todos los días en el espejo (y vaya que me miro mucho al espejo) les quise compartir mi alegría y recordarme a mi misma que puedo todo", fue el mensaje compartido por Dani Duke.



Al momento de recibir el vehículo, el concesionario le obsequió a la influencer artículos de la marca y un vino con su nombre. La empresaria también ha compartido con sus seguidores que se encuentra en medio de la mudanza hacia su nuevo apartamento.



