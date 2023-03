El domingo 12 de marzo, Imagine Drangons volvió a Colombia con el 'Mercury World Tour', que unió a miles de fanáticos en el Coliseo Live en Bogotá. Durante cerca de dos horas, la agrupación estadounidense interpretó más de una veintena de canciones.



Se trató del segundo concierto del cuarteto en el país. Esta vez, además, se vivió como una especie de revancha debido a que el espectáculo iba a ser originalmente en octubre, pero se reprogramó por problemas de salud del vocalista Dan Reynolds.



Así se vivió el concierto.

La última vez que Imagine Dragons pisó un escenario colombiano fue en abril de 2015, específicamente en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. En ese año, los norteamericanos solo llevaban lanzados dos álbumes: Night Visions (2013) y Smoke + Mirrors (2015). Éxitos como Radioactive, Demons, It's Time, I'm So Sorry y I Bet My Life hicieron parte de esos trabajos discográficos que, además, consolidaron el estrellato de Dan Reynolds (vocalista), Wayne Sermon (guitarra), Daniel Platzman (batería) y Ben McKee (bajo).



Ocho años después, se confirmó un nuevo show en Colombia. Sin embargo, a tan solo días de su presentación programada para el 18 de octubre de 2022, la agrupación anunció que sería pospuesta debido a los quebrantos de salud de Reynolds.

Facebook Twitter Linkedin

Dan Reynorlds, de 35 años, es el vocalista de la banda. Foto: Jimena Delgado. EL TIEMPO.

"Algunos de ustedes saben que Dan ha estado luchando con una hemorragia en sus cuerdas vocales y un nódulo desde la última etapa de la gira, y su médico le advirtió que de continuar ahora mismo podría causar una ruptura y dañar irremediablemente su voz. Inesperadamente, ahora también está lidiando con un esguince bastante grave del ligamento lateral de la rodilla que requerirá una férula y algo de rehabilitación durante algún tiempo", anunciaron en sus redes sociales en ese momento.



“No podemos darles el show que esperan y merecen en este momento”, escribieron en el comunicado. Sin duda, Imagine Dragons, ganadora de más de 40 premios de música -incluyendo el Grammy a mejor interpretación rock en 2014, se redimió este domingo con el público que lo recibió en la lluviosa Bogotá.



El regreso de Imagine Dragons a Colombia, de todas maneras, tuvo una baja sensible. Se trata del baterista de cabecera, Daniel Platzman, quien anunció en Twitter que no estaría en las presentaciones de Latinoamérica. Su lugar lo ocupó Andrew Tolman.

Así fue el concierto

Los miembros de Lika Nova, vestidos de blanco y negro, salieron a las 8 p.m. en punto. A esa hora, el aforo del Coliseo Live aún no estaba completo.



La banda colombiana, que lleva 6 años haciendo música y que prontó se presentará en el Stereo Picnic, tocó en total seis canciones. "Vamos a hacer vibrar esta arena para que Imagine sepa que Bogotá tiene el mejor público del mundo", afirmó Luis Rojas, vocalista, luego de haber interpretado temas como No me dejes caer, Desprevenido y Una apuesta.



Durante el evento de este domingo se estrenó la alianza entre TransMilenio y el Coliseo Movistar para movilizar a los asistentes desde y hasta el recinto. En el portal 80, en Bogotá, se hizo una larga fila, prácticamente de una cuadra entera, para abordar los buses blancos. La espera fue larga para varios de los asistentes que adquirieron el servicio de transporte de ida y regreso.

Facebook Twitter Linkedin

Dan Reynolds Foto: Jimena Delgado. EL TIEMPO.

Imagine Dragons salió a las 9:02 p. m. al escenario. Su presentación estuvo dividida en cuatro actos, en los que interpretaron 21 canciones propias y un cover de Stand by me, de Ben E. King.



En el espectáculo, Reynolds se mostró -como es costumbre- enérgico y agradecido; su voz, por su parte, resonó con fuerza y precisión -también como es costumbre- durante casi dos horas.



No se precibieron rastros del inconveniente en las cuerdas vocales que lo obligaron a posponer conciertos.



De esa manera, la primera parte del concierto arrancó con My Life, Believer, It's Time, I'm so sorry y Thunder. Los asistentes corearon a todo pulmón la exitosa canción Believer, del álbum Evolve: "Pain! You made me a, you made me a believer, believer".

Del segundo acto hicieron parte las canciomes Birds, Follow you, Natural, Next to me, Amsterdam, Stand by me, Bet my life, Whatever it takes y Sharks.



Justo antes de interpretar Naturals, que hace parte de los grandes 'hits' de Imagine Dragons, Reynolds agradeció a los fanáticos que los han acompañado por más de una década.



"Han pasado más de 10 años. Gracias por quedarse con nosotros, por caminar con nosotros. Desde Night Visions, Smoke + Mirrors, Evolve, Origin y Mercury, aún siguen aquí. Gracias", dijo Reynolds.

La energética puesta en escena de los músicos estuvo acompañada por un cambio constante: Mientras que en Birds predomiaron el verde y azul, en Thunder fue el naranja y en I'm So Sorry fue solamente el verde.

Facebook Twitter Linkedin

Wayne Sermon (guitarra) y Ben McKee (bajo). Foto: Jimena Delgado. EL TIEMPO.

Para el tercer acto, se moderaron la energía y los saltos tanto de los músicos como de los asistentes. Con los instrumentos y todos los integrantes ubicados más adelante el escenario, la multitud coreó las canciones Next to me, Amsterdam, Stand by me y Bet my life.

Lista completa de las canciones interpretadas en Bogotá

Este es el 'setlist' que siguió Imagine Dragons en la capital colombiana.



1. My Life.

2. Believer.

3. It's time

4. I'm so sorry

5. Thunder

6. Birds

7. Follow you

8. Natural.

9. Next to me

10. Amsterdam

11. Cover de Stand by me

12. Bet my life.

13. Whatever it takes.

14. Sharks

15. Enemy

16. Bad liar

17. Demons

18. On top of the world

19. Bones

20. Radioactive

21. Walking on the wire

22. My life (nuevamente)

Antes de Colombia, Imagine Dragons estuvo en Chile y Argentina. De acuerdo con la página web oficial de la agrupación, en mayo estará en México y, en agosto, cotinuarán su tour por distintos países europeos.



Fotografías: María Jimena Delgado Díaz - Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO