¿Quién es Idris Elba, el hombre más sexy del mundo?

El actor británico Idrissa Akuna Elba, más conocido como Idris Elba, fue nombrado por la revista People como el hombre vivo más sexy del mundo. El artista se convierte en el tercer inglés en llevar el titulo después de Jude Law en 2004 y David Beckham en 2015.

Elba se convierte también en el segundo afrodescendiente en ser destacado por la publicación después de Denzel Washington, en 1996.



El britanico se dio a conocer por la famosa serie 'The Wire', emitida por HBO desde 2002 hasta 2008, y que fue catalogada como la mejor serie de la historia por prestigiosas publicaciones como 'Time', 'The Telegraph', 'The New York Times' y 'The Guardian'.

Nacido el 6 de septiembre de 1972, en Londres, Idris Elba trabajó como Dj y buscó entrar, por medio de papeles pequeños, a la televisión británica en los noventa hasta que tomó la decisión de ir a Nueva York, donde participó en películas como 'Buffalo Soldiers' y 'Ley y Orden', para finalmente llegar a 'The Wire'. Pero antes del éxito, este hombre pasó tres años como portero de discotecas para sobrevivir, ya que no lograba posicionarse en la televisión.



El actor ha recibido un Globo de Oro por su actuación en la serie policial 'Luther' como mejor actor, dos premios Bet, un premio del Sindicato de Actores y ha sido nominado tres veces al premio Emmy.



Al ser notificado del reconocimiento, Elba no creía que fuera cierto. "Vamos, no puede ser. ¿De verdad?’…Me miré en el espejo. Dije, ‘Sí, hoy estás un poco sexy’. Pero para ser sincero, fue solo una sensación agradable. Fue una grata sorpresa y un impulso para el ego", le dijo el actor a People.

En 2016 el británico fue invitado por la baronesa Oona King al Parlamento Británico, donde emitió un discurso a favor de una mayor representación de la diversidad en la televisión inglesa.



“No estoy aquí para hablar sobre gente negra. Estoy aquí para hablar de diversidad. La diversidad en el mundo de hoy es más que el color de la piel. Es el género, la edad, la discapacidad, la orientación sexual, el estrato social y, lo más importante de todo para mí, la diversidad de pensamiento”, enfatizó Elba en el Parlamento en el que estaban los congresistas británicos.



