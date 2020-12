Hospitalizado el reguetonero Arcángel

El reguetonero de origen puertorriqueño Arcángel fue hospitalizado el 8 de diciembre y les contó a sus seguidores que debe hacerse varios exámenes para determinar qué tiene.

De paso, el intérprete de Si se da y Sigues con él pidió oraciones por su salud.



Según manifestó en sus redes, no solo batalla con sus problemas coronarios, sino que ahora apareció una mancha en su cerebro que tiene un origen indeterminado.



“Desde hace un año vengo batallando con un corazón enfermo y ahora una supuesta mancha en mi cerebro, pidiéndole a Dios a diario que me siga enseñando el camino pues no temo a lo único seguro que tenemos en esta vida, la muerte”.



El músico agregó que no quiere morirse tan joven (nació en Nueva York en diciembre de 1985) pues su deseo más grande es celebrar los 15 años de su hija, verla graduándose de la universidad y casándose.

“Bien decía mi madre: 'Hijo fuiste y padre serás'. Deseo ver mis hijos cumpliendo sus metas, quiero que mis hermanos y amigos logren todo lo que se propusieron y yo estar presente”, agregó.



De inmediato, varios de sus colegas se manifestaron, entre ellos Santiago Matías Alofoke y Fefita la Grande, así como el locutor Jorge Pabón Molusco, también puertorriqueño.

