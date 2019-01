Crucero veta de por vida a pasajero que se tiró al agua desde balcón

La Compañía Royal Caribbean vetó de por vida a un pasajero que saltó al agua desde un balcón de un crucero, hallándose a una altura aproximada de unos 11 pisos, según la información de medios locales.

El pasajero Nick Naydev publicó en su cuenta de Instagram un video en el cual se le ve subido en el borde de un balcón del barco Symphony of the Seas, para luego saltar, de manera increíble, al agua, mientras el crucero estaba atracado en Nassau, territorio de Bahamas.



En el video Naydev, oriundo del estado de Washington, aparece junto a un grupo de amigos, los cuales se ríen de su para nada responsable acto. Ellos también han sido vetados por la compañía de cruceros, con sede en Miami, Estados Unidos.



"Este fue un comportamiento estúpido e imprudente y se les ha prohibido a él y sus compañeros volver a navegar con nosotros", dijo este jueves en una declaración distribuida a los medios el portavoz de Royal Caribbean International, Owen Torres, quien agregó que la firma explora entablar acciones legales.



Aunque el video no mostró el momento de la llegada de Naydev al agua, el joven sobrevivió a la caída y, según respondió en la sección de comentarios de la publicación en la red social, en el último momento juntó sus piernas y brazos, aunque quedó dolorido durante tres días.



Su imprudencia, por el momento, le costó la imposibilidad de volver a subirse a un crucero, por lo menos, de la firma Royal Caribbean.

EFE