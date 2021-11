Historias dulces alrededor de la leche

Están en todo su derecho los argentinos cuando dicen que su dulce de leche es el mejor del mundo.

Y en los demás países, como Colombia, también estamos en nuestro derecho de afirmar que aquí se hacen deliciosos dulces de leche como el manjar blanco y el arequipe.



Lo cierto es que este manjar es importante en las mesas de muchos lugares, una tradición que viene desde hace varios siglos y no ha sido ajena a Europa, por ejemplo.



Y este es el tema del blog Café literario del 7 de noviembre en eltiempo.com (http://blogs.eltiempo.com/cafeliterario/), gracias a la nostalgia del argentino Gustavo Gabriel Montaldo, fanático del Racing Club de Avellaneda y quien cuenta la historia del dulce de leche Chimbote, de su país.

(Tal vez quiera leer: El significado del triunfo de Diego Campos en el mundial de baristas)



Lo cierto, es que para hacer este dulce se unen la leche y el azúcar, elementos de la naturaleza, que siempre estaban en las fincas y haciendas de la colonia y la independencia, y que por tratarse de lugares alejados, se proveían de casi todo desde su mismo territorio.



El desperdicio no era una palabra que se usara en esas épocas y la leche, antes de que se dañara, era aprovechada al máximo para hacer mantequilla, quesos y claro, dulce, el gran dulce.



Montaldo hace una historia propia y no tan lejana, y evoca a su familia, a su hermano y a un frasco de vidrio que no se podía romper. Ambos iban hasta la fábrica Chimbote para que les llenaran el tarro con el maravilloso dulce.

(Le puede interesar: La respuesta de ElCielo al reclamo de una cuenta por 30 millones de pesos)



Aquí tampoco existía el desperdicio: era el mismo frasco para las veces que fuera necesario comprar dulce, que seguramente eran muchas.



“Yo iba caminando con mi hermano por esas ocho cuadras de tierra y zanjas abiertas, llevando en la bolsa de los mandados un frasco vacío de vidrio de Nescafé, para que en la fábrica me lo llenen con dulce de leche…Manjar de los dioses. Sí, señor, dulce de leche suelto a granel, calentito, recién hecho y encima, no cualquiera”.



Y se podría seguir contando esta historia con ríos de dulce, anécdotas, momentos históricos y demás. Pero lo mejor es probar y disfrutar el gran dulce de leche.