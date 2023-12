'Me da lástima': hijo de José José arremete contra el imitador del artista mexicano

José Joel Sosa, hijo legítimo del cantante mexicano José José, mostró su inconformidad ante Brian Álvarez, el imitador del artista, recordado en el país por ganar la segunda temporada del programa 'Yo me llamo' en 2012.



El imitador continúa alegando ser hijo del artista a pesar de la prueba negativa de ADN.



El hijo mayor del cantante José José habló de diferentes temas en una entrevista en el programa ‘La Red’ de Caracol Televisión, entre los más polémicos se abordan la herencia de su padre y sobre su supuesto hermano colombiano.



De acuerdo con sus declaraciones, el problema de la herencia radica en quién está haciendo uso de los bienes que dejó su padre. Según Sosa, en un testamento realizado en 1988 por el cantante, sus cosas fueron cedidas a su primera esposa Ana Elena Noreña, madre del denunciante. Sin embargo, los inmuebles y objetos dejados estarían siendo ocupados por sus otros hermanos.



“En un testamento que mi papá había logrado en el año de 1988, todavía estaba casado con mi mamá, y hasta este momento no cambió, así se quedó, así lo dejó", aseguró. A pesar de ello, confirma que Sarita Sosa Salazar, otra de las hijas del cantante, reside en una de las propiedades de Miami.



"Eran 2 o 3 páginas que establecen que todo lo que tuviera que ver y fuera propiedad de José José pasaba de manera inmediata a ser de la señora Ana Elena Noreña”, explicó José Joel en el programa.



¿Qué pasa con el imitador de José José?

Brian Fanier, el joven colombiano que afirmaba ser hijo de José José y quien ahora se hace llamar Manuel José, sigue siendo un punto de tensión para la familia del mexicano, ya que, a pesar de la negativa relación sanguínea confirmada por una prueba de ADN, el hombre continúa diciendo que es familia del artista.



Ante estos hechos, José Joel dijo que le da lástima la persistencia y que planea iniciar un proceso legal en su contra por mostrar una prueba de ADN falsa en la que se afirma que en realidad el reconocido artista mexicano sí era su padre.



“Me da lástima, me da asco, todo el adjetivo negativo es lo que me hace sentir esta persona por seguir insistiendo en algo que hoy por hoy lo tiene ante las cuerdas”, comentó.



De igual forma, también denunció que el colombiano hace que algunos de sus fanáticos insulten a los familiares del cantante.



“Ya está tan mal de la cabeza que no se da cuenta de que si ese es el camino que sigue, eso es cárcel. Ya estamos en la posición legal de ver que podemos hacer con toda esta gente”, concluyó José Joel.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

