Hija de Madonna no se depila y genera revuelo en redes 

La reina del Pop compartió una foto en la que aparece junto a su hija Lourdes Leon mientras se toman una foto y con mensaje que dice “Como pedazos de tu corazón caminando a tu alrededor …Un momento tierno entre madre e hija, que fue obviado ante un detalle u tanto banal: en la foto se nota que Lourdes no se depila las axilas.

Eso generó la reacción a favor y en contra de los seguidores de Madonna. “Sabemos que algunas personas malintencionadas y desconocidas llenarán esta publicación con varios comentarios ofensivos sobre la axila de Lourdes ... La gente debe dejar de preocuparse por lo que hacen los demás, ¡nadie tiene derecho a quejarse de NADA!”, escribió una seguidora de las redes sociales de la cantante, ante algunos comentarios en los que se criticaba a Lourdes por no rasurarse.



No es la primera vez que la modelo de 24 años genera polémica, de hecho, cuando lanzó su cuenta de Instagram en enero de este año, ha lidiado batallas épicas con haters, que parecen tener como deporte criticarla todo el tiempo.



Pero ella no se ha dejado y ha lanzado respuestas brutales a sus detractores como “¿Sabe tu madre que no te lavas el trasero?”, “Mi debut musical será cantar en tu funeral”, le dijo una vez a un seguidor que criticó su música y a Madonna.

A pesar de que ha bajado el tono en esa red social con , en la que solo hay cinco imágenes enfocadas en su carrera como modelo, pareciera estar en la lupa de muchos para compararla con su mamá. A ella no le importa eso y con la reciente foto sin depilar, además de la reacción negativa de algunos, realmente ha recibido más apoyo por esta nueva aparición que promovió su famosa mamá en redes sociales.



