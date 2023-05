Un anuncio hecho por la hija de Darío Gómez sorprendió a los fanáticos y seguidores del cantante de música popular, quien falleció el 26 de julio de 2026 en Medellín, Antioquia.



(Le recomendamos leer: Novia de Dario Gómez reveló última conversación con el cantante).Catalina Gómez, hija del “rey del despecho”, reveló que la última esposa de su padre fue una de sus familiares cercanas: su sobrina.

Según información compartida con la mujer, la pareja de Gómez se llama Johana Vargas y es la hija de una de las hermas del cantante.



“Ella no se llama solo Nini Johana Vargas, ella también es Gómez. Ella es sobrina de mi papá. Porque ella es hija de una hermana de mi papá que se llama Miriam Gómez”, afirmó la joven.



Gómez dice que Johana siempre estuvo muy relacionada con la familia y que desde pequeña estuvo en el hogar de Darío.



“Ella tiene tres hermanos a quien mi mamá y mi papá, desde muy chiquiticos, les dieron una finquita en la Tebaida, le tendieron la mano y ella pagándoles a mis papás metiéndosele en el hogar a mis papás”, dijo la hija de Gómez.



Así mismo, mencionó que nunca estuvo de acuerdo con esa relación: “Se les metió en el hogar, desde sus 15 añitos, con lo que no voy. A mi papá se lo perdoné en vida, a ella también. No tengo odio ni rencor.

