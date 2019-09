Instagram: @jesaaelys

"La comida es una droga más, lamentablemente. No es fácil tener sobrepeso. Me sentía mal, mi autoestima estaba por el suelo, no me gustaba mirarme en el espejo, no quería que me tomaran fotos de cuerpo entero... en fin, no me gustaba como era", afirmó en una de sus publicaciones de instagram.