El drama de la enfermedad mental del hermano de Selena Quintanilla

Pocos saben que detrás de muchas de las canciones que llevaron a la cima a Selena Quintanilla está su hermano. Abraham Isaac Quintanilla –más conocido en la escena musical como A.B. Quintanilla- es el coautor de los éxitos Como la flor y Amor prohibido., además de haber sido el productor de la reina del tex-mex.

Nacido en Estados Unidos hace 57 años, el nombre y la carrera de A.B. Quintanilla volvió a sonar gracias a la serie sobre la vida de su hermana, que produjo y estrenó Netflix en diciembre pasado.

Selena fue asesinada por Yolanda Saldívar, el 31 de marzo de 1995. La mujer manejaba sus registros bancarios y era la administradora de sus boutiques de ropa. Aunque los hechos no se esclarecieron por completo, al parecer Selena se había dado cuenta de malos manejos financieros de Saldívar, que se había ganado la confianza de la artista, luego de haber sido la presienta de su club de fans.



A.B. Quintanilla fue la sombra de su hermana menor, no solamente escribió las canciones que la inmortalizaron sino que la acompañó en su banda Selena y los Dinos. Después de la muerte de Selena integró las agrupaciones es Kumbia Kings, Kumbia All Starz y Electro Kumbia.

La serie de Netflix ha traído a la actualidad una parte compleja en la vida del hermano mayor de la asesinada cantante: sufre de bipolaridad, trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno por déficit de atención. La primera vez que habló acerca de sus problemas de salud mental fue en el 2015, en el popular programa mexicano Suelta la sopa.



El legado de Selena Quintanilla se mantiene vigente a través de sus canciones, un museo, la película biográfica que en 1997 estelarizó Jennifer López y la serie que la plataforma de streaming produjo con autorización de su familia.

