Hermanas de Legarda hablan de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W

La influenciadora Luisa Fernanda W y el cantante Pipe Bueno han estado bajo la lupa de las redes sociales en las últimas semanas luego de que circularan rumores sobre una supuesta relación amorosa entre ambos.



En los mismos corrillos también se especuló sobre las razones por las cuales las hermanas de Legarda habían dejado de seguir a Luisa Fernanda W en Instagram.



El cantante Legarda falleció el pasado 7 de febrero en Medellín por una bala perdida. En ese entonces sostenía una reconocida relación con la influencer.



Daniela y María Legarda, las hermanas del artista, decidieron explicar su decisión a través de un Instagram Live y dijeron que sí existe una relación entre Luisa Fernanda y Pipe Bueno, además, señalaron este vínculo como la razón por la cual ya no se llevan bien.

"Nosotras sabíamos lo de ella y Pipe Bueno desde hace tiempo, que ellos están saliendo desde hace meses, pero nunca lo hicimos público porque no era nuestro problema, pero ahora que está público ya no hay nada que esconder, ya salen (Luisa y Pipe) en videos agarrados de manos, entonces ya es público, no les estamos contando nada nuevo", expresaron María y Daniela Legarda.



Las jóvenes contaron que en principio no creyeron que fuera cierto. Aseguraron que la familia del artista estaba molesta porque cuando empezaron a circular los rumores no había pasado mucho tiempo desde la trágica muerte del cantante. Incluso, dicen las hermanas, defendieron a Luisa Fernanda W en su entorno.



También la llamaron para preguntarle por estas versiones, pero Luisa lo negó.

"Ahora hablamos porque ya estamos cansadas de todo el odio que estábamos recibiendo porque "abandonamos" a Luisa. Empezamos a recibir odio como si fuéramos nosotras las malas, estamos cansadas de que la gente nos ataque a nosotras", expresó Daniela Legarda, quien también dijo que comprobó la relación entre Luisa y Pipe Bueno en una ocasión en que viajó a Medellín y vio una "prueba".

Daniela y María también se refirieron al 'Instagram Live' que hizo Luisa hace unos días junto a Pipe Bueno para desmentir una relación entre ambos, y aseguraron que les dolió mucho que "ella mintiera".



Por último, las hermanas de Legarda dijeron que lo que les molestó de Luisa Fernanda W es que no fuera honesta y les mintiera a ellas y a sus seguidores.



"Luisa es una mujer bella (...) ella no tiene que esperar toda su vida, ya lo que pasó con mi hermano pasó, lo que nos molestó es que no fue honesta y decir que somos amigas cuando ella sabe como nos sentimos" y añadieron que "nosotras hablamos con Luisa y esto ya se lo dijimos a ella en su cara".



Y aunque también confesaron que para ellas fue muy duro aceptar que Luisa tuviera una nueva relación, “no la odiamos, no le deseamos el mal, le mandamos todo el amor porque no podemos hacer más nada”, dijo María Legarda.



Añadió que le duelen "todos los memes" que se publican de Legarda.

