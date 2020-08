Hermana de Sharon Stone lucha contra el covid-19

Un llamado a usar el tapabocas hizo la actriz Sharon Stone, tras anunciar que Kelly, su hermana menor, está internada por covid-19.

Pero no solo Kelly, también el esposo de esta última está hospitalizado en el mismo centro asistencia debido al covid-19, agregó la actriz.



Durante todo el fin de semana, Stone ha hecho visible su tragedia familiar a través de videos y fotos en los que escribió: “Mi hermana Kelly, que ya tiene lupus, ahora tiene covid-19. Esta es su habitación en el hospital. Uno de vosotros que no usaba mascarilla hizo esto”, publicó en Instagram.



Agrega que su hermana solo fue a una droguería, por sus medicamentos, "pero no tiene un sistema inmunológico fuerte. Tampoco hay pruebas en su condado a menos que tenga síntomas, y luego hay que esperar 5 días para obtener los resultados”.



Kelly y Bruce, su esposo, han hecho un confinamiento estricto, debido al lupus de la primera. Sin embargo, no fue suficiente y ambos ahora padecen la enfermedad.



Adicionalmente, la actriz está preocupada por su mamá, que en los últimos cinco meses ha tenido dos infartos y otros padecimientos cardíacos "y no ha podido hacerse una prueba porque no tenía síntomas a pesar de que ha estado cerca de un enfermo”.



Además, la abuela de Stone y su madrina murieron por el virus en los últimos meses.



De pasó, pidió que la gente votara bien en Estados Unidos. “Porque los únicos países a los que les va bien con el covid-19 son los que tienen mujeres en el liderazgo. Por favor, vote. Y por favor, haga lo que haga, no vote por un asesino”.



Resumen de agencias

https://www.instagram.com/p/CD7mIoWpXcA/?utm_source=ig_web_copy_link