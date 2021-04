Henry Cavill tiene novia y muchos no pueden aceptarlo

Se han heco virales las iimágenes del famoso actor, recordado por su papel de Supermán y por ser el antagonista de Misión Imposible Repercusión, paseando tomado de lamano de una mujer.

Cavill,considerado por millones de mujeres y hombres como uno de los intérpretes de presencia envidiable del cine, podría haber pasado e ser el soltero más codiciado de Hollywood, para convertirse en un nuevointerante del universo de los enamorados. Una condición que muchas no superan, aunque no se ha comprobado que sea su nueva pareja.

La novia de Henry Cavill es la favorita de Dios pic.twitter.com/U0tZK4pw7j — 𝕲𝖊𝖒𝖆✨ (@G3mya) April 7, 2021

El famoso Hombre de Acero, fue atrapado por fotógrafos caminando en las calles de Londres junto a su perro Kal y una mujer rubia. Ambos llevaban tapabocas , lo que le añadió otro toque de misterio a la acompañante, que al verse rodeada no tuvo problema en tomar de la mano al actor.

En las redes sociales la noticia explotó y generó desde aplausos, hasta tristeza y uno que otro chiste .

Henry Cavill y su acompañante, a la que hpy muchos consideran la nueva novia del actor Foto: archivo particular

Soraya Montenegro me representa cuando es algo relacionado con Henry Cavill y su noviazgo. pic.twitter.com/bhxFtHrFks — Orly (@OrlyConY) April 7, 2021

Cavill, recordado también por la serie The Witcher, La liga de la Justicia y Enola Homes, tfue novio de Gina Carano (The Mandalorian), la actriz de doblaje Lucy Cork y Kaley Cuoco,, la famosa Penny de The Big Bang Theory.



