Hello Seahorse! regresa con un sonido muy electrónico

No muchas bandas cuentan que, después de casi dos décadas, siguen unidas y haciendo música fresca. Ese es el caso de Hello Seahorse!, que ha logrado permanecer en el tiempo en armonía y a la vanguardia. Esta agrupación mexicana nació en el 2005 como un trío, luego creció en número de integrantes y, en sus 18 años, volvieron al origen, a como comenzaron: a Denise Gutiérrez en la voz, a Fernando Burgos en los teclados y a Gabriel de León (Bonz) en la batería.

En la promoción de HÍPER, su quinto álbum de estudio, que coincide con este momento, son conscientes de que no son los mismos de antes, aunque volvieron al número raíz de la banda. Los sonidos son nuevos y la madurez musical es evidente.

En este último disco prima la música electrónica, los sintetizadores, las cajas de ritmo, los sampleos y, por supuesto, las letras y la voz de Denise. Es un álbum retrospectivo, que transita por diferentes emociones desde la felicidad hasta la nostalgia y la melancolía. El nombre del proyecto viene del primer track Hipersensible, una canción con la que querían abordar el ser muy emocional.



Además, como banda están en el trabajo de adaptación de sus más de 50 canciones de repertorio con el sonido de ahora, al del 2023, que suene a vigencia y a arte, porque el arte es la capacidad de hablar en presente y futuro.



EL TIEMPO habló con Denise y Bonz en Bogotá, a la que visitaron de nuevo después de 12 años, para hablar de este nuevo trabajo.

¿Cómo han logrado permanecer unidos durante 18 años, sabiendo que muchas bandas se desintegran porque sus integrantes emprenden proyectos individuales?



Denise Gutiérrez: Una banda como Hello Seahorse! se convierte en una empresa, en un negocio. Hay que decirlo, la música tiene su lado de negocio. Y empiezas a entender que es un trabajo como cualquiera, porque a veces se confunde la música como un hobby. Además de este entendimiento, entre nosotros, hay mucho cariño, amor, respeto, hermandad y armonía. Después de tantos años es la relación más larga que hemos tenido cada uno con otras personas. Buscamos siempre estar en orden, respetar las decisiones y las ideas creativas y las de vida, que es muy importante. Los tres coincidimos en que queremos seguir ofreciéndole música a nuestro público y que más personas nos conozcan. Con todo eso en mente, pues marchamos para lograr nuestros objetivos.



¿Qué hace tan vigente el estilo de Hello Seahorse! en estos momentos?



Bonz: Somos una banda que no nos conformamos con un sonido ni una sola forma de hacer música y buscamos retos. Siempre estamos buscando nuevas cosas y refrescarnos. Tampoco nos gustaría que nos tachen de hacer la misma música. Nos gusta ser vigentes, estar actualizados, usar nuevas herramientas. Con este último disco tomamos una dirección más electrónica, con canciones de verso, coro, estructura y letra. Y creo que HÍPER refleja lo que digo.



Denise Gutiérrez: Más allá de hacer canciones, lo que buscamos es mantenernos vigentes. La música va cambiando y la variedad que hay actualmente es impresionante. Nos gusta explorar en el sonido y con los instrumentos. Y eso nos permite estar en el presente. No queremos sonar como la banda que empezó en el 2005, sino que queremos sonar al 2023.



Bonz: Cuando dejemos de hacer eso es porque dejamos de hacer música. El espíritu de Hello Seahorse! es explorar.

HÍPER está compuesto por 10 canciones. Foto: Hello Seahorse!

¿Qué escucharon para hacer 'HÍPER'? ¿De qué se nutrieron para construir el álbum y llegar a los sonidos que están presentando en el álbum?



Denise Gutiérrez: Yo escucho muchas cosas en mi día a día. No estuve tan clavada en la electrónica, pero me percibo y me encuentro en este género. Para mí es natural sumergirme en diferentes ritmos. Aunque escucho nueva música, debo confesar que me quedo muy anclada en lo que me gusta, repaso mucho mi repertorio. Me gusta mucho la música clásica de piano. Y hay quien piense que eso no tiene nada que ver con HÍPER, pero tiene todo que ver. Yo no pienso en géneros, sino en melodías, en universos, en historias que quiero contar en mis letras.



Bonz: Si todos escucháramos lo mismo, pues sonaríamos a lo mismo que escuchamos. Es muy bueno que cada uno llegue con una idea y cada uno la interpreta de diferentes formas. Burgos y yo sí nos clavamos muchísimo en la música electrónica. Denise aportó en las melodías, en que HÍPER no fuera un álbum más de electrónica. Yo también soy un DJ y como DJ escucho mucha música electrónica, pero también escucho rock, reggaetón, hip hop. En este último usan muchas herramientas del house y el techno, como cajas de ritmos, sintetizadores, sampleos. Para mí HÍPER también es un álbum homenaje a los productores de música electrónica que he escuchado a lo largo de mi vida, especialmente a los de los 90s.



¿Ustedes están de acuerdo con que los clasifiquen en un género de rock alternativo/'indie'? Lo pregunto porque han manifestado que no les gusta encasillarse en algo o hacer la misma música…



Denise Gutiérrez: Pienso que con cada disco, con cada canción, tienes la oportunidad de transformarte en algo. Si escuchas todo el repertorio de Hello Seahorse!, que es un mar de más de 50 canciones, puedes escuchar un poco de rock, cumbia, electrónica, pista de baile, alternativo, que quién sabe que es, pero nos encanta, incluso hip hop. Hay un abanico de cosas que nos engloban, pero nosotros nada más estamos orbitando. También nos hemos preguntado si el rock es lo que dicen los puristas: guitarras, distorsiones, gritos y demás, o es una forma de vida. Y en este último sentido diría que nosotros somos 100 % rock. Cada disco es una conversación nueva y es algo que como artista ofreces. Es una oportunidad de presentarte nuevamente ante el mundo, de renacer, de ser un personaje nuevo de tu propia historia.

Ustedes dicen que 'HÍPER' es una nueva era de la banda. ¿Cómo ha sido su evolución del 2005 al 2023 en esas exploraciones de sonido que hicieron propiamente para este último álbum? ¿Cuál ha sido su etapa favorita?



Bonz: Mi etapa favorita es esta. Cada álbum ha tenido lo suyo, Disco Estimulante, que es anterior a HÍPER, fue uno de transición y ahí ya veníamos experimentando ciertos sonidos, como sintetizadores y cajas de ritmos. Arunima, el disco que sacamos en 2012, lo grabamos a la vieja escuela: en un estudio grande, durante un mes, con un productor reconocido. Eso era lo que teníamos que hacer y vivir en ese momento. Me emociona el nuevo sonido y estamos haciendo arreglos a todas nuestras canciones para que suenen al universo de HÍPER. Somos una banda casi nueva.



Denise Gutiérrez: Ha habido muchas transformaciones para llegar a este disco. Es un momento emocionante porque somos adultos en la música. Ya no somos unos niños haciendo música en la alcoba o en el garaje. Tenemos una visión diferente y como ya sabemos cómo funciona la industria y nuestra banda y nuestra música, podemos hacer con ello lo que queramos.



Debo mencionar la portada del álbum y del nombre, que apelan mucho al estilo 'retro tech'. Cuéntenme sobre esas elecciones.



Bonz: Queríamos que todo alrededor del disco tuviera sentido con la música electrónica. Por eso la portada la trabajó Daniel Castrejón, que es un diseñador mexicano que es muy cercano al festival de música electrónica Mutek. Le dimos carta abierta, le pedimos que escuchara el álbum y de ahí nos entregó esta portada increíble que tiene el logo de la banda llevado a un estilo retro futurista, con unos colores primarios también muy retro futuristas. Y creo que eso engloba muy bien el disco.



Denise Gutiérrez: Si ves la portada, pareciera que estás en un cubo, en un cuarto. Y por ejemplo, el videoclip de Medianoche cuenta una historia que ocurre en un apartamento, en el espacio cuando no estás con el mundo, cuando de extraes. El título nació por el primer track que se llama Hipersensible. Quería hablar sobre el ser muy emocional. Me pareció muy chévere la palabra híper, es sencilla y corta, pero dice un montón de cosas. Y siento que a veces no tienes que decir mucho para que alguien entienda por lo que estás pasando. Y este disco habla sobre distintas emociones por las que navegamos, como la alegría, la felicidad, la nostalgia, la melancolía, el coraje.

¿Es un álbum muy retrospectivo?



Denise Gutiérrez: Como letrista, siempre estoy mirando hacia adentro, pero con los años me he dado cuenta de que, así como yo me veo adentro, todo el mundo lo hace. Tú puedes cantar una canción de amor porque no sea fácil, sino porque todo el mundo lo siente. Entonces me clavo mucho en lo que es muy humano. La música tiene el poder de sanar a la gente y lo hemos vivido mil millones de veces. Hay quienes nos han dado las gracias porque ‘x’ canción los salvó de quitarse la vida, los ayudó a superar la pérdida de un ser querido, los sacó del abismo.



¿Qué tanto cuesta hacer música ahora? Me refiero a la música que no es la más comercial y no responde a las modas del momento, que es la que ustedes hacen.



Bonz: La música es cíclica. Hubo un tiempo en el que el indie estuvo súper de moda y ahorita no. Y sí, la corriente principal es el reggaetón o los corridos mexicanos, pero nosotros hacemos música por la necesidad artística, no solo por un negocio o por estar a la moda. Hacemos la música que queremos escuchar y que nos hace vibrar. Entonces de costar no cuesta.



Denise Gutiérrez: Creo que vale la pena ir en contra de la corriente.



Bonz: Ese es el espíritu del rock. La guitarra distorsionada o la batería son irrelevantes. Lo que importa es llevar la contraria. Siempre somos los rebeldes, siempre somos los que queremos hacer cosas diferentes. Para mí eso es lo que es rock.

NATALIA TAMAYO GAVIRIA

REDACCIÓN DOMINGO

X: @NATALIATG13