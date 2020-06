Arutza Rico Onzaga es colombiana y diseñadora gráfica. Y el día que le ofrecieron un muy trabajo en una importante firma hotelera, en vez de decir un “no muy bien” o “más o menos”, dijo sí acentuando toda su tilde, valga la redundancia.

Como diseñadora le encargaron “la identidad de un complejo hotelero: logo, colores, tipografías, papelería general y de habitaciones, señalización de entradas y pasos, logos, menús, piezas para cinco restaurantes diferentes y visuales (logo y personajes) de la zona infantil”, entre otros, como cuenta.



Ella llevaba tres años, con sus días y sus noches, con navidades y años nuevos, esperando esa oportunidad, y cuando el amigo que la estaba recomendando para el trabajo le preguntó si hablaba inglés, le contestó con un “Off course, darling”, que no era del todo mentira. Tenía su parte grande de verdad.



Pero a partir de esta respuesta, Rico emprendió un camino de aprendizajes de momentos para hablar, horarios, encuentros, formas de conjugación de verbos en inglés y también una disciplina férrea y un entrenamiento que la llevaron a, en el momento indicado, marcar territorio.



Su historia es el Café literario de este domingo 21 de junio en ELTIEMPO.COM, una narración que tiene una connotación: quien la empiece a leer no la va a poder dejar ni en el segundo párrafo ni en la mitad, le van a dar ganas de ir hasta el punto final.



Es una historia que enseña y que, de paso, muestra cómo los seres humanos tenemos unas formas de disciplina inusitadas y también, que aboga por ese entrenamiento que a veces nos parece que no lo tenemos, pero que, en el momento menos esperado, sale a ratificar nuestro valor.



Bien lo define ella con una frase: “Hay que entrenar muy duro para que el partido parezca un juego”.



