La salud del humorista Hassam podría mejorar

En los últimos meses, el comediante Hassam, reconocido por sus personajes humorísticos como Rogelio Pataquiva, ha sido tendencia en las noticias del entretenimiento, dado que confesó que padece una enfermedad terminal.



Entre risas y energía positiva, este personaje de la televisión colombiana ha estado muy activo en sus redes sociales, en las que ha compartido su tratamiento médico y sus actividades durante la cuarentena.

Pero una buena noticia llegó recientemente a Hassam y, con mucho ánimo, la compartió con sus seguidores.



(Le puede interesar: Kendall Jenner pagará millonaria suma por demanda)

"Hoy fue mi última quimio de este ciclo, viene una biopsia y, dependiendo del resultado, todo puede ponerse a mi favor", escribió el humorista, como descripción de una foto en el que se le ve con cara de 'ansioso'.

Aun así, con mente positiva, añadió que hace lo posible para no pensar que está enfermo y agradeció los mensajes de aliento que le dejan muchos fanáticos.



"Durante todo el proceso no quise en catéter interno para no estar pensando en que ando enfermo. Me regañaron pero qué hago, es mi forma de enfrentar esta joda.

Gracias por todos sus mensajes. Me recargan de energía.", concluyó.



(Además: Treinta años de un himno de Los Prisioneros contra el machismo)



En marzo pasado, en medio de una entrevista con el periodista Gustavo Gómez, de Caracol Radio, Hassam se "abrió" ante el micrófono para contar detalles de su grave enfermedad, que le ha enseñado a sonreír y ser agradecido.



“Me diagnosticaron mieloma múltiple, que es un tipo de cáncer que llena los huesos y la médula ósea de células plasmáticas. Es muy complicado, porque no tiene cura. Hay muchos cánceres que se logran superar, este especialmente no se puede”, confesó el humorista.



Asimismo, Hassam aseguró que los tratamientos médicos se han logrado gracias a una póliza que adquirió, para prolongar su tiempo de vida.



“Lo que se busca con los procedimientos que se han cumplido es prolongar la calidad de vida y evitar que el cáncer se extienda por la médula ósea. Si la sangre es la gasolina, la médula ósea es el aceite con el que uno está bien”, dijo.



(Lea también: 'Yo estoy que me muero, pero de la risa', afirma Hassam)



A pesar de los problemas, como su enfermedad y la muerte de su madre en agosto de 2019, Hassam ha seguido en contacto con sus seguidores en redes, como una manera de enfrentarse a sí mismo y sonreír ante las dificultades.



“Desde el principio decidí no aislarme de las redes sociales. Soy amante de que la gente esté conectada con lo que pasa. Hacer partícipe a la gente en redes me pareció una buena razón para seguir conectado pese a todo”, compartió.

CULTURA EL TIEMPO

​@CulturaET