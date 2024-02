Detienen a fanática que le envió 8.000 cartas en un mes a Harry Styles

Harry Styles fue nuevamente blanco del acoso de una de sus fanáticas: esta vez, una joven brasileña identificada como Myra Carvalho, de 35 años, le envió cerca de 8.000 cartas a su casa en Londres.

La joven se trasladó desde Brasil hasta la capital británica y se hospedó en un hostal en Earls Court desde donde le envió tarjetas de boda y notas, según publicó Daily Mail.



Por su parte, The Sun reveló que el acto " tuvo un efecto adverso en las actividades cotidianas habituales” del artista. Por este motivo un juez británico le dictó medida de aseguramiento a la mujer.



La audiencia de declaración de culpabilidad se llevó a cabo en el Tribunal de la Corona de Harrow, en la Corte de Magistrados de Hendon, en el norte de Londres.



En 2022, Harry Styles había sufrido otro caso de acoso cuando una fanática burló su anillo de seguridad e ingresó a la casa del cantante, y antes, cuando el cantante era miembro de One Direction debió enfrentar los continuos intentos de sus seguidoras por entrar a su vivienda.



Este hecho recordó a una mujer que ingresó a la casa de Harry Styles en 2022 y a las fanáticas del británico cuando pertenecía a la agrupación juvenil One Direction que le enviaban reiteradamente las misivas. El último hecho, según The Sun, lo llevó a emplear un guardia nocturno e instalar una cerradura de pánico en la puerta de su habitación.

