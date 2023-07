Harrison Ford es de esas personas sobre la faz de la tierra que, quizás, no necesitan presentación. El actor estadounidense, que ha protagonizado un sinfín de películas de varios géneros, es considerado un ícono del cine y de la cultura popular, y su nombre es reconocido en todo el planeta.



Sin lugar a duda, el papel que cambió por completo su carrera fue la interpretación de Han Solo en la ya legendaria saga Star Wars, actuación que repitió en cuatro entregas más: El imperio contraataca, El regreso del jedi, El despertar de la Fuerza y El ascenso de Skywalker.



Tras el despegue de su carrera, Ford demostró ser un actor muy versátil. Otros de sus papeles emblemáticos son el de Rick Deckard, en el clásico de ciencia ficción Blade Runner, de 1982, y su secuela Blade Runner 2049, de 2017, y el de Jack Ryan en las películas Juego de patriotas y Peligro inminente, ambas basadas en los best seller homónimos de Tom Clancy.

Pero más allá de Han Solo y de todos los roles que ha interpretado, para más de una generación Harrison Ford es Indiana Jones. La franquicia estadounidense basada en las aventuras del Dr. Henry Walton, ‘Indiana’, Jones Jr., cuenta las maravillosas historias de un profesor de arqueología, un hombre ingenioso, con un gran sentido del humor y un profundo conocimiento de antiguas civilizaciones.

La saga comenzó en 1981 con la película Los cazadores del arca perdida. En 1984 nos enamoró con El templo de la perdición y en 1989 sorprendió con La última cruzada. En 2008 se estrenó la cuarta entrega de la saga, El reino de la calavera de cristal.

Mientras no era Indiana Jones, el actor daba vida a personajes más que reconocidos en cintas como El fugitivo, Air Force One (Avión presidencial), Se presume inocente y Secretaria ejecutiva (junto a Melanie Griffith y Sigourney Weaver), y recibió su única nominación al Premio de la Academia a mejor actor por interpretar a un detective en el thriller Testigo en peligro.

Apenas el año pasado, los productores decidieron desempolvar el personaje de Indiana Jones. Se supo que Ford, que ya tiene 80 años, protagonizaría una quinta y última entrega, El dial del destino, estrenada en el 76.º Festival de Cine de Cannes, en mayo de este año, y que llegó esta semana a los cines de todo el mundo.

Si bien las primeras cuatro películas fueron dirigidas por Steven Spielberg, esta última entrega ha estado a cargo del cineasta James Mangold, también estadounidense y conocido por dirigir películas como Inocencia interrumpida, Identidad y Ford V Ferrari, que estuvo nominada al premio Óscar como mejor película.

La historia del arqueólogo ‘Indy’ Jones marcó a más de una generación que comenzó a interesarse por la aventura, los jeroglíficos y la historia. Desde su debut en 1981, la franquicia de Indiana Jones se ha convertido en parte de la cultura popular. Cuarenta y un años después de su estreno, Ford vuelve a ponerse la chaqueta de cuero del arqueólogo más querido de la historia. Conversamos con el actor sobre lo que significa esta nueva entrega:

¿Qué le ha enseñado ‘Indy’ a lo largo de los años?

​

Esa es una pregunta muy interesante y creo que no tengo una respuesta interesante. Puedo confirmar, sin embargo, que no he aprendido nada de arqueología, pero sí he aprendido a usar un látigo (risas).

¿Y qué ha aprendido haciendo esta saga?

​

Te diré lo que he aprendido. He aprendido que si empiezas con una buena historia y la tratas con cuidado, siempre respetando la historia, respetando a la audiencia y siendo consciente de la oportunidad que tienes, la oportunidad de contarle historias a la gente, estás en el camino correcto. Si entiendes todo eso estás a mitad de camino de hacer una buena película.



He tenido la suerte de ser parte de grandes películas a lo largo de los años, por eso estoy muy agradecido con las personas con las que he trabajado. FACEBOOK

TWITTER

Y usted sí que ha hecho buenas películas...

​

Sí, he tenido la suerte de ser parte de grandes películas a lo largo de los años, por eso estoy muy agradecido con las personas con las que he trabajado. Las oportunidades que he tenido en la vida han surgido del éxito de esas películas. Ahora que lo pienso, retomando su pregunta anterior, hay algo muy importante que he aprendido, y es cómo aprovechar el éxito.

¿Qué consejo le daría a Indiana Jones?

​

¡Que se detenga mientras va ganando!

Si pudiera viajar en el tiempo, ¿a qué época y lugar iría?

​

Como está el mundo, creo que iría a Hawái, a cualquier época en Hawái, a la prehistoria, al miércoles pasado, cualquier época en Hawái, siempre y cuando haya margaritas (risas).

¿Cómo se sintió trabajando en 'Indiana Jones' sin Steven Spielberg dirigiendo?

​

Aunque no haya sido el director, Steven Spielberg tuvo una enorme influencia en todo lo que sucedió en esta película. Más allá de que él fue el productor ejecutivo, su espíritu, su energía, su estilo cinematográfico, todo eso hizo parte de esta película. Estoy y siempre estaré muy agradecido por toda la experiencia que tuve con Steven.

¿Se iban comunicando mientras grababan?

​

¡Claro! Hablábamos todo el tiempo mientras desarrollábamos el guion e incluso cuando estábamos filmando, James (Mangold) hablaba con él al menos una vez por semana.

¿Qué nos puede decir del trabajo con James Mangold?

​

Para esta entrega de Indiana Jones teníamos una historia diferente y necesitábamos un director diferente. James era la persona. Creo, sin miedo a equivocarme, que lo que hemos hecho en el pasado nos sirvió mucho. Esta es una historia ambiciosa y todo lo que he recorrido fue determinante para poder hacerla.



De la carpintería a la alfombra roja

En la década del 60, Harrison Ford viajó a Los Ángeles a buscar trabajo en la radio. No consiguió lo que buscaba, pero decidió quedarse hasta que finalmente firmó un contrato para papeles pequeños en películas.

Pero Ford tenía claro lo que quería. En lugar de aceptar roles que no lo convencían, aprendió carpintería para obtener un ingreso más estable y mantener a su familia, eso le daba la posibilidad de aceptar solo papeles que le gustaban. Y como en todas las historias de éxito se necesita una persona que da la mano y en la vida de Harrison Ford fue un director de audición llamado Fred Roos.

Mads Mikkelsen (Jürgen Voller, de pie) y Phoebe Waller-Bridge (Helena, derecha), en una de las escenas de la película. Foto: FOTO: CORTESÍA DISNEY

Roos estaba impresionado por el talento de Ford y se dedicó a hablar maravillas del actor con los principales directores de Hollywood. Y cuando las cosas estaban difíciles en el cine, contrataba a Ford como carpintero.

A través de Roos, Ford consiguió un papel en American Graffiti (1973), pero la gran oportunidad se dio cuando Ford trabajaba como carpintero para una productora de la que hacía parte George Lucas, creador del personaje de Indiana Jones.

Una mañana, Lucas llegó a la productora para iniciar un proceso de audiciones para una película llamada Star Wars. Allí estaba Ford trabajando como carpintero. Lucas y Ford entablaron una conversación. Días más tarde, Ford encontró la oportunidad que había buscado: se las arregló para entrar a las audiciones. Lucas decidió que ese hombre al que había encontrado trabajando en la carpintería debía ser Han Solo. El resto es historia...

AUTOR: ÚRSULA LEVY

PARA EL TIEMPO

En Twitter: @Uschimusic