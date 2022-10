Siempre que se celebra Halloween da la coincidencia de que cae mientras el sol está en Escorpio. Por eso, hoy le mostramos con qué personajes de películas de terror podría identificarse por su personalidad y de acuerdo a su signo zodiacal.



Aries, ustedes serían Chucky

Chucky es un muñeco poseído a través de brujería por el alma del asesino serial Charles Lee Ray, lo que hace que el una vez inanimado objeto cause terror por su sadismo. Chucky es el personaje principal de la saga de películas 'Child’s Play'.



Los aries tienden a tener una personalidad extrovertida e incluso agresiva, que tiende a ser determinada en cuanto a lo que quiere, esto es debido a que su regente planetario es Marte. Por ello, podría decirse que el muñeco citado y los aries, comparte estas características en su personalidad.

Tauros, ¿saben quién es Patrick Bateman?

Patrick Bateman, protagonista de American Phsyco. Foto: Linsgate

Patrick Bateman es un exitoso empresario de la gran ciudad a quien el gusta verse y vestirse bien, sin embargo tiene una vena asesina que sacia matando a sus colegas, prostitutas, mendigos, artistas callejeros e, incluso, un niño.



Tauro tiene como regente a Venus, relacionado con la dios del amor romana, por ello estas personas suelen gozar de todos los placeres que la vida le puede brindar, característica similar al protagonista de la película American Psycho.

Géminis, ¿qué saben de Ghostface?

‘Ghostface’, el villano de la película de terror 'Scream'. Foto: Dimension Films

En la franquicia de 'Scream', el asesino Ghostface es presentado como alguien astuto que disfruta de burlarse y amenazar a sus víctimas a través de llamadas telefónicas antes de asesinarlas.



Mercurio es planeta regente de los géminis, quienes suelen disfrutar de las cosas nuevas y divertirse. Asimismo, la astucia suele ser una característica preponderante, rasgos similares a los del asesino que desde finales de los 90 ha inspirado cientos de disfraces de Halloween.

Cáncer, ¿han visto 'La cumbre escarlata'?

Lady Lucille Sharpe. Foto: twitter de @Lucillestellar

Lucille Sharpe es la principal antagonista de la película 'La cumbre escarlata'. En el filme, ella y su hermano, Thomas, desarrollan una relación incestuosa después de que su madre los mantuviera encerrados en el ático por muchos años. Después de matar a su progenitora, ambos desarrollan un plan para quedarse con las herencias de todas las promedias de Thomas, sin embargo él se enamora de una de ellas y Lucille entra en cólera debido a sus celos.



Los cáncer suelen tener emociones muy fuertes respecto a sus familiares y ser muy protectores con quienes aman debido a que su astro regente es la luna. Se podría decir que, en justa medida, Lucille y los cáncer pueden tener personalidades similares.

Leo, hablemos de Art el payaso

Art, el payaso, es el protagonista de la película Terrifier Foto: fotograma tomado de Terrifier

Art the Clown es el villano protagonista de varias películas como 'The 9th Circle' (2008'), 'Terrifier' (2011) y 'All hallows eve' (2013). Se trata de un payaso demoniaco que solo aparece durante Halloween y se caracteriza por ser brutalmente sádico y por disfrutar dominar a sus víctimas.



El regente de leo es el Sol, lo que significa que, usualmente, quienes son de este signo zodiacal buscan acaparar la atención y son poco temerosos, rasgos que comparten, en justa medida, con este payaso asesino.

Virgo, ¿y si mencionamos a Michael Myers?

El personaje de Michael Myers fue inspirado por experiencias personales del director de 'Halloween'. Foto: Universal Pictures/ iStock

Michael Mayers es psicópata protagonista de la serie de películas 'Halloween'. Se caracteriza por ser poco paciente y asesinar sin razón alguna. A lo largo de los años los orígenes psicópatas de Mayers han cambiado, originalmente, simplemente era un humano malvado, después progresó a involucrar magia negra, e incluso posesiones diabólicas.



Debido a que los Virgo son un signo de tierra y su regente es Mercurio, tienden a ser personas extremadamente analíticas que pueden llegar a obsesionarse con una idea, nuevamente, unas características que comparten con Mayers.

Libra, ustedes serían parecidos a Pennywise

Desde la primera cinta, el sueco Bill Skarsgård interpreta al terrorífico payaso Pennywise. Según el actor, la experiencia fue distinta con un elenco de adultos. Foto: Warner Bros

Pennywise es el payaso bailarín y fan de los globos rojos que protagoniza 'It'. Al inicio puede presentarse como alguien amigable, pero después revela su verdadera naturaleza en la que se alimenta de los niños que asusta, porque así los disfruta más.



Venus es regente de los libra por lo que, generalmente, estas personas son emocionalmente equilibrada, sin embargo, como su segundo regente es Saturno, pueden tener características de una personalidad fría e incluso depresiva., una dualidad similar a la de Pennywise.

Escorpio, ¿han considerado a Pinhead?

9. Doug Bradley: este actor británico es conocido por interpretar al cenobita 'Pinhead' en las ocho primeras películas de la serie 'Hellraiser'. Foto: 1. Amazon UK 2. Instagram: officialdougbradley

Pinhead es un ser conocido como el maestro del dolor en la serie 'Hellraiser'. Disfruta de infundir miedo en sus víctimas, además de tener capacidades persuasivas para hacer que los demás hagan lo que él quiere. Escorpio tiene como segundo regente a Plutón, por lo que por regla general la faceta negativa de las personas de este signo tienden a ser controladora e incluso vengativa.

Sagitario, ¿les suena Jason Voorhees?

Jason Voorhees es el protagonista de las doce películas de la franquicia ‘Viernes 13’ Foto: Paramount Pictures

Jason Voorhes es el asesino protagonista de 'Viernes 13', (Friday the 13th’ en inglés). Durante su infancia sus compañeros de campamento se burlaban con frecuencia de él por su hidrocefalia. Fue tal el abuso, que lo persiguieron hasta el lago, donde cayó y se ahogó. Años más tarde Jason aparece y decide vengarse.



El regente de sagitario es Júpiter, por lo que aquellos que nacen bajo este signo son espontáneos y les gusta el aire libre, como sucede con este villano que suele acechar a sus víctimas de manera especial en la intemperie.

Capricornio, ¿recuerdan a Esther Coleman?

Poster de la Huérfana Foto: imagen tomada de SensaCine

Esther Coleman es la villana de la película de terror 'La Huérfana', una mujer que debido a un síndrome se ve como una niñas. Esther, es una asesina que disfruta de matar a aquellos que le abren sus puertas para adoptar a la supuesta niña.



Saturno es el regente de capricornio, lo que influye en su inteligencia y capacidad analítica, loq ue suelen usar para superar las pruebas, al igual que Esther.

Acuario, les presentamos a Jigsaw

Hace 13 años, en el fin de semana de Halloween, Juego Macabro (Saw) y el personaje de Jigsaw le mostraron al mundo una nueva cara del terror. Foto:

Jigsaw es el protagonista de la saga 'Saw'. Su método de tortura son juegos a los que las personas deben enfrentarse con el elemento adicional de la tortura psicológica al hacer que sus víctimas revelen sus secretos más profundos. Las ejecuciones del asesino, suelen ser hechas con alta teatralidad.



El regente de acuario es Urano, por lo general estas personas sueles usar su genialidad para alcanzar sus metas, como lo hace de manera sádica el antagonista de esta película de terror.

Piscis, ¿ya hablamos de Freddy Krueger?

El personaje es uno de los más reconocidos de la época de los 80. Foto: New Line Cinema

Freddy Krueger es el protagonista de 'Una pesadilla en la calle Elm' ('“A Nightmare on Elm Street' en inglés) yposiblemente sea uno de los asesinos ficticios más conocidos. La característica de Krueger es que atormenta y asesina a sus víctimas en sus sueños, hechos que se replican en la vida real.



Piscis tiene como regente a Neptuno, por lo general a los nacidos bajo este signo, a veces sienten desagrado por el mundo real, sin embargo, eso no les impide enfrentarse a todo para conseguir lo que desean.

