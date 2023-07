Como ya es tradición, el cielo de Estados Unidos se llenó de colores en su tradicional celebración del Día de la Independencia del 4 de julio. Muchas familias se reunieron para celebrar alrededor de un buen asado.



Otras personalidades también se dieron cita en eventos oficiales y en fiestas más elegantes en la Casa Blanca y otros lugares. Como la fiesta que todos los 4 de julio hace el millonario Michael Rubin.

Según informa el portal 'Nuevamujer.com', los invitados a la fiesta del famoso filántropo fueron Jennifer Lopez, Ben Affleck, Winnie Harlow, Jay-Z, Emily Ratajkowski, Kim Kardashian, su hermana Kendall Jenner, y la pareja de Justin y Hailey Bieber.



"El color insignia de la fiesta fue el blanco, y para cumplir con dicho dress code, la modelo Hailey Bieber usó un vestido de la marca colombiana Maygel Coronel", dice el portal.



De otro lado, durante la celebración en la Casa Blanca, el presidente de Estados

Unidos, Joe Biden, avisó el Día de la Independencia del país norteamericano, que la democracia debe defenderse generación tras generación porque nunca está garantizada.



"La historia nos ha enseñado que la democracia nunca, nunca, nunca está garantizada. Cada generación ha tenido que luchar para mantenerla, atesorarla, defenderla y fortalecerla", dijo durante una barbacoa en la Casa Blanca con familiares

de militares.



Acompañado de la primera dama, Jill Biden, y del secretario de Defensa, Lloyd Austin, el presidente afirmó que Estados Unidos es la única nación del mundo fundada bajo la idea de que "todos los seres humanos son creados iguales".



Además, subrayó que durante sus 247 años de historia el país ha logrado "grandes progresos" gracias a "la gente de esta nación y no por sus políticos".



"Tenemos que mantener la fe y recordar siempre lo que somos. Somos los Estados Unidos de América y no hay nada que no podamos lograr si trabajamos juntos", exclamó.



Con información de EFE