Directora de Colombia Miss Universe cuenta cómo será el nuevo concurso

“Nuestro objetivo es que la mujer que vaya a Miss Universo a representar a Colombia sea líder, emprendedora, un gran ejemplo, que su voz se escuche y que tenga un gran sentido del trabajo que hace, además de ser bella”, dice , presidenta de Miss Universe Colombia, entidad que, de ahora en adelante, elegirá y llevará a la representante nacional al evento de belleza.

Esta nueva etapa ya empezó, y el primer gran cambio es que la señorita Colombia actual, María Fernanda Aristizábal, no será la representante al Miss Universo que viene, que aún no se sabe si se realizará este año o en el 2021.



“Nuestro plan A era ir con María Fernanda –sigue Ackermann–, pero no se ha llegado a un acuerdo con el Concurso Nacional de Belleza, que exige unas condiciones, y Miss Universo ya nos pidió definir la forma de escogencia de la concursante”.

María Fernanda Aristizábal Foto: Instagram: mafearistizabalu

De ahí que tras no concretarse un acuerdo, la organización que ahora tiene la franquicia debió seguir con las otras formas de elección, que dependen además de los tiempos de la emergencia. “Vamos a abrir inscripciones y más adelante, cuando se tenga a las candidatas, proceder al concurso si lo que está pasando nos lo permite, o elegirla de manera directa”.



La competencia, eso sí, cambia. “Tendremos algo de la tradición de Cartagena, pero haremos una transición y una transformación importante. Sabemos que esa tradición ha funcionado; es más, yo soy de esa escuela (fue señorita Atlántico en el 2000), pero hay que renovar”.



Entre los cambios figuran que “podrán participar candidatas que hayan competido en otros concursos, sin importar si ganaron o no; la no limitación de hablar de temas como sexo, política y religión, pues las personas tienen derecho a su libre expresión, y que los medios les puedan preguntar sobre estos aspectos. No importará si han posado en ropa interior”.



Por supuesto, habrá un filtro para verificar la información que entreguen las aspirantes, aspectos que se ajustan en estos momentos.



Desde hace seis meses, Ackermann viene trabajando en la consecución de la franquicia, que estuvo en manos de Jolie de Vogue (por más de 20 años) y del canal RCN (durante tres años). En este proceso ha tenido la asesoría conceptual de Juan Manuel Buelvas, exgerente de Telecaribe, y de otras personas de la costa norte.

Ackermann, que participó en el concurso internacional representando a Alemania (su papá es de esa nacionalidad, lo que le dio el derecho de ir), ha estado en varias ocasiones en esta competencia por su asesoramiento a otras señoritas Colombia, y para ella es fundamental que una reina tenga “esa luz especial”, pues en un concurso de esa magnitud, al que van mínimo 90 mujeres, hay que destacarse desde el primer día.



De hecho, habla de la actual soberana, Zozibini Tunzi, representante de Sudáfrica, “que no era la más bonita, pero logró que cada vez que aparecía la gente quisiera oírla por sus excelentes respuestas”.



En los próximos días, Ackermann y el equipo del concurso darán a conocer las nuevas reglas, “pero lo más importante es saber que hoy, el concepto de belleza ha cambiado, que hay mucho más que ofrecer, que esa persona elegida pueda hablar con un niño o un presidente, que se entienda con la gente y sea una gran embajadora de su país y del concurso”. Además, se le exigirá a la elegida un nivel alto de inglés.

También se conoció que a la actual señorita Colombia (que fue preparada por Ackermann), se le informó el lunes pasado con respecto a que no será la representante a Miss Universo.



CULTURA