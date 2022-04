Los fanáticos del rock están ansiosos por la llegada de la reconocida banda estadounidense Guns N’ Roses, la cual se presentará en Bogotá, en el Estadio El Campín, el próximo 11 de octubre.



La empresa organizadora del evento, Páramo Presenta, ya anunció los precios de la boletería.

“Después de 30 años, una deuda con Bogotá está por saldarse”, se lee en el video del anuncio del evento que publicó Páramo Presenta en su cuenta oficial de Instagram.



Esta frase hace referencia a la primera presentación de los Guns N’ Roses en Bogotá, la cual fue en 1992 y que los miles de fanáticos que asistieron recuerdan con orgullo, guardando la expectativa de un próximo encuentro con la banda.



En el 2016 fue la última ocasión en la que el grupo musical estuvo en los escenarios colombianos, pero esa vez fue en la ciudad de Medellín. Ahora, es el turno de los bogotanos para cantar al son de ‘Welcome To The Jungle’ en la nueva gira ‘South American Tour’.



A través de su cuenta oficial de Twitter, Páramo Presenta anunció los precios de la boletería del evento, los cuales oscilan entre los 133 mil y los 698 mil pesos colombianos.



Adicionalmente, en la página web de Entradas Amarillas se publicó la información de las fechas de venta y preventas para el concierto.



Fechas

-Preventa club de fans: desde el 19 de abril a las 9 a. m. hasta el 20 de abril a las 8:59 a. m.



-Preventa grupo Aval: desde el 20 de abril a las 9 a. m. hasta el 22 de abril a las 8:59 a. m.



-Venta general: desde el 22 de abril a las 9 a. m. y hasta agotar existencias.

Precios de boletería

- Gramilla VIP: 599 mil pesos, más el servicio (99 mil pesos). En total, 698 mil pesos.



- Occidental baja: 499 mil pesos, más el servicio (83 mil pesos). En total, 582 mil pesos.



- Oriental baja: 455 mil pesos, más el servicio (76 mil pesos). En total, 531 mil pesos.



- Oriental alta: 299 mil pesos, más el servicio (50 mil pesos). En total, 349 mil pesos.



- Occidental alta: 299 mil pesos, más el servicio (50 mil pesos). En total, 349 mil pesos.



- Gramilla general: 239 mil pesos, más el servicio (40 mil pesos). En total, 279 mil pesos.



- Norte alta: 199 mil pesos, más el servicio (33 mil pesos). En total, 232 mil pesos.



- Norte baja: 114 mil pesos, más el servicio (19 mil pesos). En total, 133 mil pesos.



El 11 de octubre el Estadio El Campín se viste de gloria para recibir a los @gunsnroses en un regreso inmortal después de 30 años💥💥.



🎟 Las entradas están disponibles para clientes AVAL desde este 20 de abril en https://t.co/9j8CmcwNeB y público general el 22 de abril. pic.twitter.com/eMyNF7WiNN — Páramo Presenta (@paramo_presenta) April 18, 2022

Aforos

- Gramilla VIP: 10.900 personas.



- Occidental baja: 5.371 personas.



- Oriental baja: 4.114 personas.



- Oriental alta: 1.809 personas.



- Occidental alta: 1.123 personas.



- Gramilla general: 9.100 personas.



- Norte alta: 5.352 personas.



- Norte baja: 2.729 personas.

Recuerde que la edad mínima de ingreso es de 14 años. Adicionalmente, en las zonas 15,17, 19 y 21 en Oriental Baja estará prohibido el consumo de alcohol.



Si está interesado en adquirir su boleta, podrá hacerlo a través de la página web Entradasamarillas.com. También podrá comprarla en los dos puntos físicos: En el parqueadero externo del Movistar Arena, costado norte, o en el punto ubicado en la calle 85 #11-78.

