Gregorio Pernía habría hecho este acuerdo para salir de La casa de los famosos

Hace algunos días, el reconocido actor colombiano Gregorio Pernía dio un giro sorprendente en su carrera al tomar la decisión de abandonar el programa televisivo La Casa de los Famosos. Esta noticia ha generado un gran revuelo entre sus seguidores y el público en general, dejando a muchos preguntándose qué le depara el futuro a este talentoso artista.

Pernía, conocido por su versatilidad y carisma en la pantalla, se ha destacado en una amplia gama de roles a lo largo de su carrera, desde papeles dramáticos hasta personajes cómicos, ganándose el aprecio y la admiración del público en toda Latinoamérica.



Su participación en La Casa de los Famosos fue ampliamente seguida por sus fanáticos, quienes disfrutaron viendo otra faceta de este multifacético actor. Sin embargo, su salida inesperada ha generado especulaciones sobre las razones detrás de esta decisión.

Facebook Twitter Linkedin

El actor fue convocado para este reality show. Foto: Twitter / @lacasadelosf

El nuevo proyecto de Gregorio Pernía

Sin embargo, más allá de los motivos, el célebre actor habló con People en español sobre lo que le espera para el futuro. Según contó, está por entrar a otro proyecto: “Llamaron a mi mánager ayer para negociar la última temporada del Titi, van hacer una temporada de 60 capítulos al lado de la princesa Carmen Villalobos”.



Y es que se comunicó en los medios que el éxito internacional que tuvo la serie Sin senos si hay paraíso regresaría para una nueva temporada anunciada por Televisa. Y agregó: “Regresamos en junio después de que termine Top Chef”.

Para los que no la vieron, Sin senos si hay paraíso es una serie colombiana que sigue la historia de Catalina Santana, una joven que, en su búsqueda de salir de la pobreza y cumplir con los estándares de belleza de su sociedad, se involucra en el mundo del narcotráfico y la prostitución. El actor colombiano regresaría a interpretar nuevamente su papel de Aurelio Jaramillo alias “Titi” en compañía de las estrellas que fueron parte del elenco y están conformadas por Carmen Villalobos, Catherine Siachoque y Fabián Ríos.

¿El actor regresará a La Casa de los Famosos?



El hecho de que el colombiano no esté presente en las próximas galas no implica que no pueda regresar en el futuro. Según declaraciones del actor a People en español, confirmó su invitación para asistir a las siguientes galas del evento. Sin embargo, señaló que su prioridad en el momento es dedicar tiempo a su familia, por lo que planea disfrutar de ese tiempo antes de comprometerse con nuevos compromisos laborales.

De esta manera, aunque no participe en las próximas galas, deja abierta la posibilidad de volver más adelante, una vez haya atendido sus asuntos personales. El futuro del actor ya se encuentra totalmente encaminado y le deparan muchos proyectos a la larga.