Durante una cita odontológica, Greeicy Rendón dejó ver algunas imperfecciones de su rostro, mientras le tomaban una muestra dental.

Muy relajada, la cantante colombiana mencionó los puntos negros de su nariz y los diminutos pelos que tenía en el bigote.



"No me quiero quitar los puntos negros, me gustan", dice mientras se acerca el celular a la nariz. Después bromea: "Ve, y ¿no tenés cerita para este bigote?".

Greeicy Rendón y Mike Bahía conforman una de las familias más famosas de la farándula nacional y, quizás, también una de las más misteriosas. ¿La razón? Desde el nacimiento de su primogénito, Kai, en abril pasado, la pareja había tomado la decisión radical de no mostrar el rostro de su hijo ante la opinión pública; sin embargo, la cantante lo dejó ver en días pasados en un breve video de Instagram.

