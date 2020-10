Gobernador de Amazonas desautoriza a reina para Miss Universe Colombia

Mientras gobernadores de departamentos como Valle del Cauca y Nariño han avalado a sus candidatas a Miss Universe Colombia y les han entregado la banda departamental, el mandatario del Amazonas, Jesús Galdino Cedeño, no aprobó la participación en el evento de Dayana Cárdenas.

En un comunicado fechado el 29 de octubre, Galdino Cedeño dice que Cárdenas no fue "escogida por la administración, ni por la corporación de belleza del departamento (...) ya que ella no simboliza la historia, la cultura y la belleza de la mujer amazonense".



Entre otros aspectos, se acoge a registro de marca del Amazonas, lo que obliga a que "cualquier particular que desee hacer uso de dicho nombre necesita autorización de los gobernantes de turno del departamento".



Cárdenas, nacida en Valledupar, quedó en segundo lugar en la elección que hizo Miss Universe Colombia en este departamento, donde resultó ganadora Mari Trini Araque en la convocatoria que hizo el evento para escoger a las finalistas de la gala del próximo 16 de noviembre, que tendrá a Barranquilla como sede.



Según el concurso, Cárdenas fue muy buena candidata y como había departamentos que no tenían representante, le dieron a elegir y ella se decidió por Amazonas. No es la única reina que represente a un departamento diferente al que nació, aunque, en varios casos, tiene antepasados del sitio elegido.



Tal es el caso de Caldas, Juliana Aristizabal; Córdoba, nacida en Armenia, de familia caldense; Carolina Guerra, paisa pero costeña por el lado paterno; La Guajira, María Victoria Martínez Daza, bogotana con ancestros de esa región; Nariño, Dahiara García, caleña; Norte de Santander, Jennifer Pulgarín, de Pereira y con discapacidad auditiva; Putumayo, Cataleya Candelo, nacida en Puerto Tejada; San Andrés, Valeria Ayos, quien nació en Cartagena pero desde que tiene un año ha vivido en la isla; Tolima, Juanita Sánchez, bogotana; Vichada, Vanessa Saavedra, de Armenia, con familia en la tierra que en el pasado era parte de los territorios nacionales.



En algunos lugares no ha habido problema con la representación. De hecho, la gobernación de Nariño avaló a la candidata caleña, y en el Putumayo también han apoyado a Cataleya Candelo.

Sin embargo, ya ocurrió que la reina de Providencia tuvo que renunciar, debido a la presión de los raizales de las islas.



Sobre el no apoyo a la representante del Amazonas, Natalie Ackerman, presidenta de Miss Universe Colombia, publicó un comunicado afirmando que "no es mi posición ni la del concurso que presido entrar en controversias ni polémicas de orden político.

Nuestro lema es 'Colombia unida' y por lo cual es nuestra intención incluir a todas las regiones a través de las candidatas que por nacimiento, orígenes familiares, residencia o deseo quieran portar con orgullo dichas bandas. Vamos a elegir a la representante de Colombia para Miss Universo y ese es nuestro objetivo principal, sin entrar en los juegos o agendas políticas de los que han querido entorpecer el proceso, seguimos adelante sin dañar el sueño de la señorita Cárdenas. Miss Universe Colombia la mantiene en la competencia en representación de Valledupar, por sus raíces familiares".



Tras la negatividad de la gobernación del Amazonas de otorgarle el aval a Dayana Cárdenas, líderes de comunidades indígenas se comunicaron con Miss Universe Colombia buscando una solución para que, en su nombre, la reina pueda representar a este departamento. El concurso está esperando la propuesta para analizarla, según supo ELTIEMPO.COM.



Miss Universe Colombia elegirá a la representante nacional al concurso de Miss Universo. La franquicia fue adquirida por Natalie Ackerman, quien es la presidenta para el país.