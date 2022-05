Cuando se define así misma como “un ser del futuro”, Gloria Trevi no bromea. Justo cuando promociona Isla Divina, su primer álbum de estudio después de tres años, la cantante mexicana ya está pensando en su siguiente producción.

El tiempo se queda corto para todo lo que quiere componer, afirma. “Hubo un tiempo en que no pude hacer discos, son muy pocos años para toda la música que me explota en la cabeza”, asegura en entrevista con EL TIEMPO, vía streaming, desde Acapulco (México).



Isla Divina, un álbum de reencuentro con sus seguidores, contiene 12 temas, entre los que se destacan Grande, la colaboración con Mónica Naranjo, lanzado durante los peores días de la pandemia y que cuenta con más de 75 millones de reproducciones y vistas, y Él se equivocó, que fusiona algunos ritmos urbanos y tropicales.

Apenas acaba de sacar el álbum y ya tiene el ‘Isla Divina World Tour’...

​

Fíjate que estoy con una gira bien extensa, voy a estar en Estados Unidos, en más de 45 ciudades, y estamos trabajando porque luego voy para España y también porque queremos hacer el tour en Centro y Suramérica. Los extraño muchísimo, por algunos problemas que ha habido en diferentes países, de repente han hecho difícil poder hacer un tour, y luego la pandemia... Se han atravesado cosas que han evitado que nos juntemos, pero por medio de la música nadie nos separa.

Es su décimotercer trabajo de estudio...

​

Muy poquitos. ¿Te acuerdas que hubo un tiempo que no pude hacer discos? Muy pocos años para toda la música que me explota en la cabeza. Ya tengo planeado el decimocuarto, es que vivo un poquito en el futuro, yo soy un ser del futuro, pero tengo, a veces, que ubicarme más en el presente para disfrutar la vida porque lo que realmente tenemos y lo único que tenemos es el hoy.

De eso habla este nuevo álbum...

​

Sí, de vivir el hoy. Tengo una canción que se llama Soy lo que soy. Fíjate que esa canción es un manifiesto y representa mi manera de amar, mi relación. Es un poco mi historia de amor con mi esposo, hemos estado muchos años juntos. Yo sé que tal vez él cuando era un chiquillo se imaginaba que se iba a casar con una ‘chava’ más normal... y nada, se enamoró de la Trevi. Pero al fin al cabo fue lo mejor, porque hemos hecho una familia preciosa.



Ha sido siempre catalogada como una artista polémica y diferente...

​

Me llamaban así como fenómeno social, me sentía un poco rara, como vaca con cinco patas.

¿Le parece correcto que digan que Gloria Trevi es la Madonna o la Cindy Lauper latina?

​

Fíjate que dependiendo de la época me han comparado con Cindy Lauper, con Madonna, con Lady Gaga, con Xuxa, pero siento que hacen más referencia a los esquemas que rompimos. Creo que fuimos mujeres que en cada una de sus facetas, de sus etapas en sus países rompimos ciertos esquemas. Sin embargo somos súperdiferentes. Madonna para mí es... bueno... le decían ‘la chica material’ y yo era ‘la chica de los zapatos viejos’, ahora también soy la de los tacones, la que se vistió de reina, ¡ahhhh¡, porque he ido evolucionando.

¿Le gusta que la comparen?

​

A mí no me gusta mucho ese tipo de comparaciones, preferiría que les dijeran a ellas que son la Gloria Trevi..., pero creo que algunas personas, algunos medios utilicen este tipo de ejemplos para tratar de que otras personas, que no me conocen o que no me conocían, entiendan de qué se trata.

‘Isla Divina’ es un coctel de géneros.¿Por qué tan ecléctico?

​

Fíjate que yo soy así, siempre me ha gustado, creo que es parte de mi ADN. Si ves mis discos desde el comienzo, si ves Qué hago aquí (1989) vas a encontrar balada, vas a encontrar rock, vas a encontrar pop, vas a encontrar cosas raras, un poco de rap, tal vez, pero un rap raro porque yo ni conocía el rap. Mi instinto me decía que también la música podía ser hablada, como la de Cosas de la vida (del álbum Qué hago aquí), Pelo Suelto, por ejemplo, que hace parte del álbum Tu ángel de la guarda (1991), tiene muchos ritmos latinos.



Y trae varias colaboraciones, una de ellas el tema ‘Grande, con Mónica Naranjo...

​

Mónica es muy dance y el tema que hacemos juntas, Grande, es más discoquetero y, justamente, esa canción la hicimos antes de que entrara la pandemia, no le tocó a la canción estar en los antros (discotecas) ni en fiestas porque ya no hubo. Sin embargo ahora, cuando la canto en un concierto, la gente se levanta y la vive como si con esa canción se hubieran enamorado y hubieran tenido muchas conquistas, como si se hubieran levantado de depresiones. Fue una de las canciones más escuchadas en Spotify durante la pandemia. Y esa canción tenía que venir en Isla Divina, porque Grande y Demasiado frágiles me ayudaron a cerrar...

El ciclo de la pandemia...

​

Grande nació antes de que empezara todo el ‘apocalipsis’ (pandemia del covid-19) y Demasiado frágiles nace durante el ‘apocalipsis’ y esas dos canciones son las que me ayudan a cerrar esa situación y empezar a escribir Isla Divina que es un mundo nuevo, es un mundo donde hay mucha esperanza, donde hay momentos rebeldes, hay momentos para llorar, para reconocer. Isla Divina no es nada más la arena, las olas, la superficie, sino que también es irnos adentrando al mar. Después de surfear nos metemos al océano y nos metemos a esa parte oscura de nuestro mar, Isla Divina somos nosotros.

Tiene, además, varios productores, ¿a qué se debe?

​

Tiene varios productores porque como cada canción tiene una personalidad decidí buscar al productor idóneo para cada canción. Está mi productor de cabecera que es Armando Ávila, a él le puse en sus manos Ensayando cómo pedirte perdón, yo la llamo la ‘power bala’: “Y aquí estoy con el valor de pedirte perdón”, que es una balada bien Trevi, bien clásica de la Trevi, la compuse con Leonel García, nos juntamos un día en su casa y escribimos dos canciones, esta y Nos volvimos locos, el título es porque nos dijimos, hace tanto tiempo que no salimos de nuestras casas y a la gente se le olvidó cómo se liga, cómo se le llega a otra persona. Uno de mis hijos, de 13 años, con una pandemia que duró dos años, sin poder ira a la escuela, convivir con niñas y tener novia. Y con 15 ya me decía, quiero tener novia. Nos volvimos locos es una colaboración con el Guaynaa.

Por qué la portada del álbum tiene una advertencia sobre las letras...

​

Porque hay que ser honestos con los papás, que sepan, porque tengo muchos fans niños a los que les encanta desde Pelo suelto hasta las canciones nuevas. Y en este álbum hay una canción que se llama Matemáticas y por una palabrita hay que ponerle el sello. “A mí me decían la reprobada (reprobadísima), pero sabía bien y por eso hablaba, no me gustaba restar ni dividir así no más y me encantaba mirar las estrellas sin pensar en un giro de 180 grados, y me encontré contigo de mi lado, comprendí la ecuación, el universo se abrió y entendí las matemáticas de nuestro puto amor”. Y entonces, cuando tienes un amor, que es putísimo, aprendes a sumar, a multiplicar besos, sexo, abrazos, momentos divinos y entonces hasta las matemáticas te pueden gustar.



Cuándo estará por Colombia...

​

Tenemos cita pendiente, encuentro pendiente, concierto pendiente, reencuentro pendiente, y está escrito en piedra y se va a hacer realidad, porque dicen que si lo puedes soñar se va a hacer realidad, lo puedes hacer verdad. Los extraño mucho, todo esto depende más de la situación de la pandemia, porque cada país tiene diferentes normas, pero tengo la esperanza de que para cuando esté terminando la gira que tengo en Estados Unidos estemos estructurando una gira por Centro y Suramérica. Y quiero que Colombia esté dentro de este camino, este viaje, esta aventura.

