Gimnasta sufre grave accidente con una cuerda y fallece durante su show en un circo

En redes sociales se difundió un grave accidente ocurrido en pleno show de un circo. En las grabaciones viralizadas se puede observar a una mujer realizando su rutina frente a decenas de asistentes, sin embargo, la acróbata tuvo problemas con la cuerda con la que estaba haciendo su espectáculo y murió ahorcada repentinamente en plena función.



La tragedia habría sucedido en un circo de la India, según la información que los internautas han publicado en redes sociales.



Al parecer, uno de los espectadores de la función grabó el momento exacto del accidente en el que se puede apreciar a una joven haciendo una función con una cuerda que cuelga del techo y una polea.



El show consistía en mostrar las habilidades de la gimnasta en la cuerda mientras daba vueltas a su alrededor en el aire. En el video se observa que estaría amarrada de la misma por el cuello para sostenerse mientras un hombre en el suelo va controlando los giros que realiza.



La artista quedó prensada del cuello por una de las cuerdas Foto: Pantallazos de videos en Redes sociales

Durante la presentación se puede visualizar que, tras dar siete vueltas, la mujer busca zafarse del amarre de su cuello con pocas fuerzas debido a la falta de aire. Segundos después deja de reaccionar y queda colgando en las alturas.



Al percatarse de la situación, su compañero va a buscar ayuda y con el apoyo de otros acróbatas y asistentes bajan a la mujer de la cuerda.



Sus colegas la auxilian e intentan reanimarla. Al no ver reacción inmediata, el equipo del circo termina llevándose el cuerpo de la mujer tras bambalinas mientras los espectadores observan la escena en conmoción y sin mayores reacciones.



Según la publicación realizada en 'X', la joven habría fallecido tras el accidente.



En los comentarios de los internautas se pueden identificar diferentes reacciones al accidente: "Nunca me han llamado la atención los circos, ni llevaría a mis hijos allí, no entiendo su función".



"Me aterra la tranquilidad del público", apuntó otro usuario, refiriéndose a la reacción en vivo de los asistentes al show.

Laura Nathalia Quintero Ariza.

Redacción Últimas Noticias.

