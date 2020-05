Gimnasios del país harán maratón fitness gratuita, este viernes

Durante la pandemia del nuevo coronavirus, las personas han tenido que optar por otras alternativas que les permitan seguir con las actividades que hacían antes del confinamiento.



Para las actividades físicas durante la cuarentena, por ejemplo, se ha recurrido a tutoriales, consejos, videos y demostraciones en redes sociales.

Con el objetivo de seguir fortaleciendo estos ejercicios, los principales gimnasios, centros de acondicionamiento, gimnasios boutique y estudios de entrenamiento del país se unirán, este viernes 8 de mayo, para transmitir, en la cuenta de Facebook @gimnasiosunidosxco, rutinas físicas.



(Le puede interesar: El hombre más fuerte del mundo y su dieta de 10 mil calorías diarias).

Esta iniciativa de los gimnasios es parte de su apuesta por ser parte de la solución a la crisis que atraviesa el país a causa de la pandemia del coronavirus FACEBOOK

TWITTER

Esta campaña se denomina ‘Maratón fitness gratuita para todos los colombianos’ y estará al aire durante 14 horas: de 06:00 a.m. a 09:00 p.m. En ese tiempo se realizarán sesiones de yoga, meditación, pilates, entrenamiento funcional, boxeo, indoor cycling, rumba y entrenamientos de alta intensidad, como tábata y drill.



(Lea también: Vea con qué objetos puede hacer ejercicio en su propia casa).



“Esta iniciativa de los gimnasios es parte de su apuesta por ser parte de la solución a la crisis que atraviesa el país a causa de la pandemia del coronavirus”, afirmaron las empresas en un comunicado.



Las compañías que participarán son: Bodytech, Smart Fit, Spinning Center, Athletic, Action Fitness, Animal X, Active Bodytech, Brigada, Step Ahead, Ko, Cyclo, Blackbox, fit for all, Rush, Stark, Aso Gym, Yoga Space, Happy Yoga, Natural Yoga, Yoga Studio, Barre House y Fitness 24/7.



Por ese día, estos gimnasios no harán sus rutinas diarias en sus perfiles de redes sociales como lo hacen habitualmente, sino que se concentrarán únicamente en la maratón. Según voceros de las empresas, la iniciativa es la primera de distintas jornadas fitness que se harán en el país.

(Si nos lee desde la aplicación, vea la imagen en este link).

Los gimnasios que impulsan el proyecto estiman que más de 200.000 personas participarán en este encuentro virtual. Lo único que tendrán que hacer los usuarios es conectarse a las transmisiones en directo.

Tendencias EL TIEMPO