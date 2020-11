‘Creatividad será clave para la reactivación’, dice experto de EE. UU.

En una conversación en le marco del Gran Foro Mundial de Artes, Cultura, Creatividad y Tecnología 2020 que se adelanta esta semana, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, conversó con Richad Florida, fundador del proyecto Creative Class Group, sobre el valor de la creatividad y la cultura en este momento de la pandemia.



“La pandemia y la crisis muestran que la creatividad se ha vuelto cada vez más importantes”, resaltó Florida, creador del concepto de las tres ‘T’ (Talento, Tolerancia y Tecnología).

El experto estadounidense comentó que en su país, un tercio de la clase creativa y del mundo del entretenimiento se ha quedado sin trabajo en esta crisis mundial.



Y al hablar de la recuperación, él cree que el arte y la cultura serán un jugador central en este proceso de recuperación.



“Y no solo serán los grandes museos o entidades culturales las que protagonicen este proceso, sino que la creatividad vendrá de las bases: de los barrios y las zonas rurales”, anotó Florida.



Recordó, por ejemplo, cómo el aporte de la comunidad negra fue fundamental en el desarrollo de la música en Estados Unidos, con personajes como Louis Armnstrong o Jimi Hendricks.



Entonces, el presidente Duque le preguntó a su conterturlio sobre el papel que jugará la tecnología y la creatividad en esta crisis de la pandemia, pues tocará esperar todavía un tiempo para que llegue la vacuna.



“Es cierto. Es posible que estemos 18 meses o más encerrados”, anotó Florida, quien contó que sus investigaciones sobre las pandemias mundiales precedentes le han mostrado que en la historia, las ciudades han "sabido preservar".



“Creo que el ambiente digital será muy importante. Me impresionan las presentaciones digitales musicales hoy por Zoom. Creo que nuestra sociedad había hecho demasiados eventos culturales masivos y eso afectó la cultura. Y como esos encuentros masivos no se podrán dar por un tiempo, podemos hacer un gran esfuerzo para construir plataformas para apoyar a cultura local de los barrios de manera digital”, destacó el estadounidense.



El presidente Duque le preguntó a Florida sobre la importancia de combinar la idea de la economía naranja con el concepto de ciudades biodiversas, tan necesario en este momento del planeta.



“Creo sin duda que la Economía Naranja es la nueva Economía Verde también”, dijo Florida. Agregó, al subrayar que la palabra clave en este momento era ‘desecho’.



“Antes desperdiciábamos mucha energía, pero en este nuevo mundo tenemos que aprovechar y cosechar todo el talento creativo y no podemos desperdiciar energía. Estamos llegando a un mundo más resiliente, inclusivo y sano. No queremos volver a lo antiguo, debemos construir algo nuevo, con ciudades más seguras”, explicó Florida.



Y este cambio tiene que venir unido a un nuevo concepto en torno a la educación, con el que estuvieron de acuerdo ambos contertulios. En ese punto, aprovecharon para hablar del papel que juega hoy la Inteligencia Artificial (IA).



“Creo que hay que manejarla bien, pero hay cosas sobre la creatividad humana que un robot no puede hacer. Picasso o Einstein venían de comunidades artísticas o científicas. Y eso es lo que no puede hacer una máquina. Ahí es donde invito a volver a mirar a las comunidades como el centro, así nos ayudemos de inteligencias autónomas. Los científicos trabajan en grupo, una banda musical crea porque varios músicos están unidos”, dijo Florida.



Finalmente, el Primer Mandatario y su invitado comentaron lo importante que es pasar de modelos educativos que no tengan como prioridad la ciencia y las matemáticas, únicamente, sino que incluyan las artes y la cultura.