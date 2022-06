De seguro, alguna vez ha escuchado la expresión “el mundo es un pañuelo” cuando se hace referencia a las increíbles coincidencias de la vida. Esta célebre frase aplica muy bien en el mundo de las celebridades, pues es muy sorprendente ver como hay famosos que tienen un increíble parecido entre sí. Son casi sus dobles, pero no su familia.

Es muy probable que todos tengamos un gemelo perdido en alguna parte del mundo, pues la genética a veces funciona como el azar. Este es el caso de varios artistas de Hollywood y de la música internacional, quienes han encontrado su doble perfecto en el mismo gremio.

Hay famosos con parecidos tan exactos que incluso muchas personas los confunden y les cuesta distinguir quién es quién. De hecho, es muy probable que usted haya pensado alguna vez que las celebridades que le enseñaremos a continuación eran la misma persona, cuando en realidad son completamente diferentes.



(Siga leyendo: Murió Andy Fletcher, de Depeche Mode).

Katy Perry y Zooey Deschanel

La protagonista de la serie 'New Girl', Zooey Deschanel, quien interpreta a Jessica Day, y la cantante de pop Katy Perry, a diario confunden a su audiencia con el increíble parecido que tienen en su rostro.



Deschanel afirmó en una entrevista en el canal 'MTV', en el año 2009, que en muchas ocasiones le resultó molesto que la compararan con la vocalista.

"La única similitud que tenemos es que nos parecemos un poco”, señaló la actriz, puesto que ambas tienen ojos azules, son de tez blanca y, en aquel entonces, tenían el cabello negro.

Selena Gomez y Lucy Hale

Particularmente, ambas son actrices y cantantes: Lucy Hale se hizo conocida por su papel de Aria Montgomery en la serie 'Pretty Little Liars', mientras que Selena Gómez fue una reconocida actriz de Disney e interpretó a 'Alex' en 'Los Hechiceros de Waverly Place'.



En una entrevista con el medio estadounidense 'Insider', Hale afirmó que era muy fanática de Gómez, por lo que se sintió halagada cuando las confundían. Incluso, contó una jocosa anécdota en la que una mujer se acercó a ella pensando que era la intérprete de 'Come and get it'.



La actriz le siguió el juego a la señora para no decepcionarla: “Hubo una vez, en que una señora mayor en un aeropuerto me dijo: '¿Puedo hacerme una foto contigo?' Pensé que creía que yo era Selena”.

“Después empezó a enumerar las canciones que le gustaban de Selena y rápidamente me di cuenta de que efectivamente nos estaba confundiendo. Yo no dije nada para no decepcionarla”, añadió.



Además, Hale expresó que sus rasgos y los de Gómez eran muy comunes, pues había otras celebridades que también se parecían a ellas. Incluso, en redes sociales circulan fotografías de mujeres que dicen ser las dobles de la actriz, y la verdad es que su similitud es increíble.

Zoe Saldana y Thandie Newton

La modelo y actriz estadounidense Zoe Saldana es reconocida por su exitoso papel de 'Gamora' en varias películas del universo de Marvel; y la británica Thandie Newton saltó al estrellato con su participación en 'Misión Imposible'.



Saldana, en una conversación con Craig Ferguson en el programa 'The Late Late Show', dijo que las personas en la calle no solo la confunden con Newton, sino también con la actriz neoyorquina Kerry Washington.



(Lea también: Fallece Marcelino Rodríguez, el popular 'Mandíbula' de 'Sábados Felices').

Durante la entrevista en 2013, la modelo afirmó: “A veces voy caminando por la calle y la gente dice 'Hey, es Thandie Newton’. Luego se acercan y me dicen, 'Oh Dios mío, su serie es increíble, Sra. Washington'. Te hace sentir humilde”.

Jeffrey Dean Morgan y Javier Bardem

El célebre actor de origen español Javier Bardem, galardonado con un Óscar en 2007, un diario genera confusión por su inigualable parecido con su colega, el estadounidense Jeffrey Dean Morgan.



Bardem es famoso por haberle dado vida al personaje de Anton Chigurh en la película 'No Country for Old Men' y muchos espectadores pensaron que era el mismo actor de 'Grey's Anatomy' que interpretó a Denny Duquette.

Sin embargo, se trata de dos artistas diferentes, quienes nacieron en dos extremos del mundo completamente alejado. No es fácil distinguirlos pues, según 'Insider', el mismo equipo de producción de 'Grey's Anatomy' pensó que habían llamado a la persona equivocada.

Jessica Chastain y Bryce Dallas Howard

Jessica Chastain se catapultó a la fama por su actuación en la cinta ‘La noche más oscura’, por la que obtuvo un Globo de Oro en el año 2012. Este 2022 fue galardonada con el Premio Oscar a Mejor Actriz. Por su parte, Bryce Dallas Howard se volvió muy reconocida gracias a su papel protagónico en el filme ‘The Village’.



El encuentro entre estas dos actrices fue muy similar al de la película ‘Juego de Gemelas’, ya que Chastain afirmó que la experiencia había sido como “verse al espejo” en una entrevista en ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’.



(Le puede interesar: 'Música, maestro': Adriana Lucía le rinde homenaje a Lucho Bermúdez).

Chastain manifestó que cuando las dos participaron en la película ‘Criadas y Señoras’ se vieron y sintieron como si hubieran encontrado a su doble. Ambas quedaron anonadadas.



Al igual que las otras celebridades mencionadas anteriormente, Chastain aseguró que también la han confundido en la calle con su colega, como fue una vez que unos niños la felicitaron por su actuación en ‘The Village’. Ante esto, la actriz simplemente siguió el juego y les sonrió a sus fanáticos.

Penélope Cruz y Salma Hayek

La actriz de origen español Penélope Cruz es muy reconocida por su actuación en la cinta española 'Volver'. Además, ha estado nominada varias veces en los Premios Óscar y en los Globos de Oro.



Su gemela perdida es Salma Hayek, una actriz mexicana famosa por su participación en la película de Hollywood 'Wild Wild West' en 1999. Hayek también ha sido galardonada en los Premios Óscar.



El parecido entre estas dos actrices es tan impresionante que hasta la misma cuenta de Instagram de los Óscar las confundió en 2014, lo que desató una gran polémica.

En una publicación, la academia pretendía anunciar que Hayek estaría presente con el actor Robert De Niro en la gala. “Hayek y De Niro preparándose entre bastidores para los Óscar”, se lee en la descripción de la imagen.



Los fanáticos notaron que quien apareció en la foto era en realidad Penélope Cruz, por lo que inmediatamente mencionaron el error en los comentarios. La cuenta eliminó la publicación rápidamente.

Más noticias

-El trágico accidente aéreo rumbo a Cartagena del que solo se salvó una niña.

-El asesino de 'hippies' que usaba la identidad de sus víctimas para escapar.

-Las doce mejores 'joyas ocultas' del mundo para visitar en 2022.

-Sáquele más provecho a su teclado: para esto sirven las teclas F.

-'Hasta que la plata nos separe': estos son los nuevos actores de la novela.

Tendencias EL TIEMPO.