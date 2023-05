Aunque hace poco se volvió a saber de Óscar Naranjo, uno de los más famosos participantes de ‘Protagonistas de nuestra tele’, cuando Edwin Garrido, otro de los concursantes, dijo que pasaba una mala situación, el paisa llevaba un largo tiempo sin aparecer en las redes.



Naranjo fue el concursante más famoso de la edición del programa en el 2012, debido a que su forma de ser, su dulzura, a que declaró abiertamente gay y también al mal manejo de sus emociones.



“Quería ser famoso, pero las cosas no salieron de la mejor manera (…) Me dio una crisis nerviosa por un 'cara a cara'. Al escuchar los comentarios de mis compañeros me descontrolé. La presión fue fuerte, tenía un mecanismo de defensa y todo me salió mal, me frustraba”, comentó hace poco en ‘Buen día Colombia’.

Tras salir del programa estuvo un tiempo activo en el mundo del entretenimiento y luego desapareció. Entró a una iglesia cristiana y se volvió vendedor ambulante. Dijo, que había dejado de ser homosexual.



Otro es Jáider Villa. Ganador de la primea versión de ‘Protagonistas de novela’, de RCN, fue famoso por su frase “no vine a hacer amigos”.



Aunque actuó en producciones como ‘Milagros de amor’ y ‘Merlina mujer divina’, no logró una carrera como actor.



Vive entre Estados Unidos y Medellín, y se dedica a negocios particulares.



La ganadora del mismo programa en 2010, María Angélica Salgado, hizo un personaje en la telenovela 'La esclava blanca' y luego puso un negocio de comida costeña en su natal Barranquilla. Se mueve mucho en redes, pero como empresaria.

Aunque ha sido uno de los concursantes más famosos, desaparece por largos tiempos. Foto: Instagram: @buendiacolombia /@juli_03_16

Por su parte, Federico Martínez, ganador del primer MasterChef, es activo en sus redes. Aunque menciona que ganó el concurso, habla de su trabajo como chef y ofrece recetas de cocina. También promociona una marca de carros.



En cuanto a las Pop Stars, grupo que nació tras un concurso de Caracol, Carolina Gaitán, Laura Mayolo, Isa Katherine Mosquera y Natalia Bedoya han seguido con sus carreras en el arte, menos Vanessa Noriega, que trabaja en el mundo financiero.