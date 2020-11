Futbolista Marcus Rashford quiere que los niños lean 

Tras presionar al gobierno para que dé comidas gratuitas a los niños más desfavorecidos durante las vacaciones escolares en Reino Unido, el atacante inglés del Manchester United Marcus Rashford lanzó una nueva campaña para animar a los pequeños a leer.

"Sólo empecé a leer cuando tenía 17 años y cambió por completo mi perspectiva y mentalidad", explicó el futbolista de 23 años. "Me hubiese gustado que me hubieran ofrecido la oportunidad de adentrarme en la lectura cuando era niño, pero los libros nunca fueron algo que pudiéramos pagar en mi familia cuando necesitábamos poner comida en la mesa", agregó.



Rashford se asoció con la editorial Macmillan Children's Books para lanzar una serie de títulos orientados a los más pequeños, comenzando con Eres un campeón en mayo de 2021. Cada uno recapitulará una historia de la vida de Rashford y cubrirá temas como el valor de la educación, la comprensión de la cultura y los modelos femeninos, afirmó Macmillan.



El futbolista también planea lanzar un club de lectura el año que viene, recomendando títulos en la lista de Macmillan. "Hubo momentos en los que la escapatoria de la lectura podría haberme ayudado mucho. Quiero esa escapatoria para todos los niños. No sólo para los que pueden permitírselo", afirmó.



Tras oponer inicialmente resistencia, el gobierno conservador de Boris Johnson cedió nuevamente este mes a la presión creada por las campañas de Rashford y prometió dar comidas gratis a los niños más pobres durante las vacaciones escolares.



Pero esta vez no ha habido resistencia a la campaña de alfabetización del futbolista. "Es fantástico que Marcus Rashford muestre el poder que tienen los libros, y damos la bienvenida a su club de lectura que permitirá a más niños beneficiarse del placer que traen los libros", dijo el portavoz de Johnson.



