Los enfrentamientos entre la cantante mexicana Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía son ya un tema que tiene acostumbrado al mundo de la farándula y a las revistas de corazón. La familia Guzmán se acostumbró a ser el centro de polémicas mediáticas.



Desde hace tiempo, las dos mujeres se viven sacando 'los trapitos al sol'. Frida Sofía dijo que su mamá le había "robado" un novio, entre otros, y se dice que la joven, en algún momento, golpeó a la roquera.

Siempre lo hacen públicamente y distintos programas de televisión se aprovechan de la 'locuacidad' de Guzmán y su hija para conocer las distintas versiones de sus peleas.



Estas no han sido ajenas a los padres de Guzmán, pues Frida Sofía dijo que su abuelo, el exitoso cantante Enrique Guzmán, famoso en la década de los años 60 y 70, había abusado de ella cuando tenía 5 años.



Sin embargo, todo parece indicar que Alejandra está en una nueva actitud de reconciliación con su hija, a juzgar por su nueva canción 'Milagros', en la que quiere enviarle un mensaje puntual a Frida Sofía, como lo han revelado varios medios mexicanos. La canción alude a su etapa de embarazo y a su única hija. En la letra se muestra con esperanza de poder arreglar las cosas.



“Pido por tu luz, amor, te mando bendiciones meditando // Ya cambié los muebles, pero el sentimiento no puedo mudarlo”, dice un aparte de la canción. Y agrega: “No puedo seguir conviviendo con demonios del pasado // Siempre pienso en ti, soy tu madre, y eso nada va a cambiarlo // No me sé rendir, todavía te espero aquí // Porque creo en los milagros”.



Por su parte, Firda Sofía ya reveló que había podido escuchar la canción. Lo hizo a través del programa ‘Despierta América’ para hablar de su participación en el reality show ‘Mira quién baila: La Revancha’, como lo informa el portal 'radioformula.com.mx'.



“Sí, está muy bonita [la canción]. Me identifico un poco porque ¿sabes?, yo tampoco me ando peleando con los demonios del pasado”, indicó en un primer momento.



"Luego Frida Sofía le envió bendiciones a Alejandra Guzmán, pero sin relatar si se atrevería a tener un reencuentro con ella para limar asperezas: 'Y como dice la canción, también muchas bendiciones'", anota el portal musical mexicano.