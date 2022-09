La vicepresidenta colombiana Francia Márquez y el artista Óscar Murillo son los dos colombianos que fueron incluidos en la prestigiosa lista Time 100 Next 2022, que cada año recoge los nombres de talentos en el arte, innovación, líderes, defensores y fenómenos en distintas disciplinas (diseño, deportes, tecnología, música).

De Francia Márquez se destaca su lucha como defensora medioambiental y por los derechos de las comunidades menos favorecidas. En el 2018 fue ganadora del Goldman Environmental Prize, por su pelea en contra de la minería ilegal.



(Le sugerimos: Francia Márquez se pronunció sobre nuevo ataque de racismo del que fue víctima)



En un texto escrito por Carlos Alvarado Quesada, expresidente de Costa Rica, señala que "las comunidades afroamericanas, indígenas y rurales de Colombia tienen en ella una campeona, al igual que las de América Latina y el Caribe".



La vicepresidenta aparece en el apartado de líderes en el que comparte figuración con Michelle Wu, la primera mujer alcaldesa de Boston, o Kaja Kallas, la primer ministro de Estonia.

Óscar Murillo, el otro colombiano

Óscar Murillo durante su exposición en la Nacional, en el 2021. Foto: Héctor Fabio Zamora y Milton Díaz. EL TIEMPO

El artista vallecaucano Óscar Murillo aparece en el apartado de artistas, al lado de figuras como la actriz Lily Collins o el cantante Machine Gun Kelly. La publicación destaca el trabajo de Murillo, que entre otros reconocimientos tiene un Turner Prize, uno de los premios más prestigiosos en el arte mundial.



Murillo es el artista más interesante, polémico y poderoso de la última década en el arte colombiano. Ha logrado que críticos, artistas y periodistas escriban largas diatribas a favor o en contra. Más en contra. ‘Todo el mundo’, en los últimos años, ha tenido algo que decir de él. En público o en privado.



(No deje de ver: Negro sobre negro: la obra maestra de Óscar Murillo)



El artista es una estrella internacional. Su obra se la pelean diferentes museos: puede estar en Hamburgo, en Los Ángeles o en Seúl. Ha estado presente en eventos de primer nivel como la Bienal de Venecia, y ‘Condiciones aún por titular’ fue su primera gran exposición en el país, en octubre del 2021 en el Museo de Arte de la Universidad Nacional.



Según publica Time, por estos días Óscar Murillo se encuentran en Venecia trabajando en su nueva exposición titulada 'A Storm Is Blowing From Paradise', que exhibirá sus nuevas pinturas junto con una presentación de Frequencies, un proyecto que comenzó con lienzos en blanco que fueron enviados a 300 escuelas de todo el mundo para que fueran intervenidos por los niños con marcas, garabatos o palabras. Ahora la colección de lienzos, decorados por niños de Brasil, Japón y Sudáfrica, asciende a miles.





