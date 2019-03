¿Qué hacen hoy estos niños fenómeno de la música?

Instagram: @britneyspears

Britney Spears, de nacionalidad estadounidense, estuvo en las tarimas desde pequeña, pues concursó en varios 'shows' de talento y además actuó en varios obras de teatro. A los 11 años comenzó a participar en el programa 'The Mickey Mouse Club', en 1997 firmó con Jive Records y dos años más tarde lanzó su primera producción llamada 'Baby One More Time'. Actualmente, Spears tiene 37 años y dos hijos