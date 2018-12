Los días de Miss España con las demás candidatas a Miss Universo

Instagram angelaponceofficial

Miss España se ha caracterizado por saber responder a las opiniones o críticas. Una vez le contestó a una madre por Instagram al ser cuestionada por cómo criar a los hijos; la madre afirmó que no le pintaría las uñas a su hijo y la reina le replicó: "Es sencillo, si te pide que quiere llevar las uñas azules ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? Se trata de dejarle fluir, al fin y al cabo, traemos hijos al mundo para que sean felices, no para que sean lo que otros esperan que seas".