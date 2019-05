Schwarzenegger y otros famosos agredidos frente a todo el mundo

Twitter: @nickmon1112

El actor y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, fue atacado el pasado sábado durante el evento Arnold Classic Africa, creado por él mismo, en Johannesburgo, Sudáfrica. Schwarzenegger recibió una patada en la espalda por un hombre mientras conversaba con un grupo de personas. Ante el suceso, el famoso afirmó: “Gracias por sus inquietudes, pero no hay nada de qué preocuparse. Pensé que la multitud me había empujado, lo que sucede mucho. Solo me di cuenta de que me patearon cuando vi el video como todos ustedes. Me alegra que el idiota no haya interrumpido mi Snapchat”.