Conmovedora foto de madre de Naya Rivera en el lago donde desapareció 

Una imagen de Yolanda Rivera, madre de la actriz Naya Rivera, y del hermano de esta última Mychal, fue dada a conocer por varios medios.

En ella se observa a Yolanda Rivera arrodillada junto al lago Piru, en California, donde la actriz desapareció el pasado miércoles, mientras paseaba en un bote con su hijo de cuatro años.



(En contexto: Revelan video de actriz Naya Rivera justo antes de desaparecer)



El 11 de julio, la familia de la actriz de origen puertorriqueño se unió a la búsqueda. Su padre, George Rivera, llegó también al lugar y según informó el portal TMZ, corrió desesperadamente hacia el lago y tomó un poco de agua del lugar, “en lo que parecía un intento por reconectar con su hija”.



Por su parte, Mychal Rivera, exfutbolista de la NFL, se subió a un bote con su madre para colaborar en la búsqueda de la artista, quien, según contó su hijo, se fue a nadar y no volvió al bote.



La alarma de la desaparición de Rivera se dio el miércoles en la tarde, luego de que la actriz no regresó al puerto donde alquiló el bote.



Otras personas que disfrutaban de un paseo encontraron al pequeño hijo de la artista, Josey Hollis, dormido en el bote con su chaleco salvavidas. El de la actriz se encontraba al lado del niño.



(Además: Buscan a actriz de Glee Naya Rivera, quien cayó a lago en Los Ángeles)



Al lugar también llegó Ryan Dorsey, exesposo de la artista, mientras las autoridades de tres condados de California (Ventura, Tulare y San Luis Obispo), Estados Unidos, continúan buscando el cuerpo de la actriz.Las autoridades han dicho que su objetivo es ayudar a la familia de Rivera a cerrar este "traumático" episodio y buscan a la actriz con buzos y perros entrenados para hallar cadáveres, así como drones y un sonar de barrido dada la escasa visibilidad debajo del agua.

La madre de Naya Rivera, Yolanda Rivera, y el hermano de la artista, junto al lago Piru, donde la actriz desapareció. Foto: Mirror

La sargento Marta Bugarin dijo al canal KTLA 5 que es "un momento traumático para la familia. Están devastados".



La Policía reiteró este sábado que no hay indicios que les lleven a pensar que la intérprete actuase de forma extraña en los días previos a su desaparición.



Un día antes del suceso, Rivera publicó en Twitter una fotografía en la que aparecía junto a su hijo junto con el mensaje: "Solo nosotros dos", lo que le quita piso a informaciones publicadas por varios medios, en las que califican su desaparición como algo premonitorio o que estaba pensando en suicidarse.



(En otras noticias: Jada Pinkett le reconoció a Will Smith que tuvo una aventura)



Rivera es muy conocida por su papel como Santana López en la popular serie musical Glee (2009-2015) y también ha participado en el espectáculo televisivo Devious Maids y el filme de terror At the Devil's Door (2014).



EFE Y RESUMEN DE AGENCIAS