La cara positiva de Venezuela, desde su rico talento cultural

Con el propósito de mostrar otra cara de la migración venezolana en Colombia, desde el pasado jueves 18 de marzo, y todos los jueves, la Fundación Gratitud fundada por el cantante Fonseca y el literato Camilo Hoyos Gómez iniciaron el espacio ¡Hablemos sobre cultura, identidad y procesos migratorios! conducido por la periodista cultural venezolana Dulce María Ramos, radicada en el país desde hace cuatro años.

Las primeras invitadas fueron la periodista y escritora colombiana Melba Escobar, quien conversó sobre su libro 'Cuando éramos felices pero no lo sabíamos' (2020), y la actriz venezolana Coraima Torres, quien lleva más de veinte cinco años viviendo en Colombia: 'El venezolano no sale para buscar un futuro, sale para buscar un presente que no tiene en su país'.



Semanalmente se realizarán entrevistas a figuras del espectáculo y la cultura, venezolanos que viven en Colombia y a colombianos que han tenido algún tipo de relación con Venezuela, que pueden ser vistos a través de la plataforma de Facebook de la Fundación Gratitud y se retransmite desde las cuentas de Fonseca y ACDI/VOCA_Colombia.



Los próximos invitados serán la actriz Juliette Pardau, el actor Luciano D'Alessandro, el crítico e investigador literario Fanuel Hanán Díaz, la productora de televisión Rossara Quintero Escalante y el actor Marcelo Cezán.



Vale destacar que este espacio cuenta con el apoyo del Programa de Alianzas para la reconciliación de USAID y ACDI/VOCA.



"La Fundación Gratitud está convencida de que el arte y la cultura transforman comunidades y generan profundos cambios sociales. Mientras más cerca vivamos de nuestras tradiciones artísticas y culturales, mejor desarrollaremos valores como la empatía, la inclusión y el perdón. Creemos que el arte y la cultura nos pueden guiar en el camino para ser personas más tolerantes", comenta Fonseca. La cita es todos los jueves a las 7:00 pm por la página de Facebook de la Fundación Gratitud.