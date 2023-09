La actriz y viuda de Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza no suele responder a cada cosa que se escribe o se dice sobre ella y su relación con el fallecido creador de personajes de televisión como El Chavo o el Chapulín Colorado. Sin embargo, esta vez tuvo que emitir un comunicado ante un mensaje que se volvió extremadamente viral sobre un “supuesto” hijo de Chespirito.

Todo comenzó cuando el tiktoker José María Gómez grabó un video en el que confesaba haber sido hijo no reconocido de Chespirito. En el video, Gómez hablaba de que cuándo se había conocido el ícono mexicano con su madre y que, incluso Gómez Bolaños le había pasado dinero para su manutención durante años, hasta su fallecimiento. Agregó que al morir Chespirito, su viuda dejó de enviarle dinero.



“Soy el hijo no reconocido de Roberto Gómez Bolaños, en 1999, mi papá tuvo una aventura con mi mamá que era su masajista. Ella resultó embarazada de mí, José María Gómez. El señor me dio su apellido y sobre todo me mantuvo hasta el día de su muerte”.

Continuaba diciendo: “Soy el menor de todos sus hijos, que no sé cuántos ha de haber tenido, pero el señor era multimillonario y nos podía mantener a todos hasta el día que falleció. ‘Doña Florinda’ decidió que yo ya no debía recibir absolutamente nada de mi papá. Y lo entiendo, el señor la engañó”,



Toda esta historia era una broma del tiktoker. De hecho hizo una aclaración en un video posterior, pero la historia ya había tomado vuelo. Tanto que Florinda Meza, quien constantemente enfrenta rumores y especulaciones, consideró necesario contestar. Lo hizo a través de una publicación en sus redes.



(Puede leer: HBO Max producirá una serie sobre la vida de Roberto Gómez Bolaos).

“Una aclaración para los millones que le han hecho juego a un sujeto que dice ser hijo de Roberto”, comenzó el texto de ‘doña Florinda’:



“Roberto se hizo una vasectomía antes de que él y yo estuviéramos juntos. Es un hecho público y muy conocido, motivo por el que él y yo no tuvimos hijos”.

En un segundo punto, la actriz resaltó que no daba esta declaración para el tiktoker que inició esta historia: “La aclaración no es para el sujeto que propagó esta injuria, porque él sabe que es mentira y lo reconoció después en otro video, aunque cuando vio el éxito de su “ocurrencia”, decidió dejar que millones de personas lo crean. La aclaración es para el público”.



(Además: ¿Qué significa el tatuaje que se hizo Joe Manganiello, el 'ex' de Sofía Vergara').



En un tercer y último punto, la actriz que fue la segunda esposa de Chespirito afirmó: “Siempre han existido personas que utilizan mi nombre para hacerse publicidad, diciendo cosas terribles sobre mí”.

REDACCIÓN

EL TIEMPO