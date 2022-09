No se da ínfulas de superestrella, pero es un artista ambicioso. Camina por la calle como cualquier joven, sin el cegador bling-bling de los grandes del reguetón, con camisa de manga corta, gorra deportiva y tenis. Las letras de sus canciones, como su atuendo, reflejan eso: el lenguaje de la cuadra, el de los jóvenes de la vida real, al final, una construcción del diccionario del presente.

Hablar con Salomón Villada Hoyos (Medellín, 1992), conocido artísticamente como Feid o Ferxxo, es hacerlo con el vecino o con el joven que se ‘parcha’ en la esquina y que disfruta pasarla bien con sus ‘parceros’.

“Cuando le estoy coqueteando a alguien, no le voy a decir algo como: ‘Mi amor, cuento los kilómetros de distancia que hay entre ambos’, o algo así. Yo sé que en la vida real uno diría algo como: ‘Mi amor, yo voy a borrar a todas las viejas del WhatsApp para que vos estés tranquila’. Así hablamos ahora, eso es lo romántico hoy”, dijo hace dos años en entrevista con EL TIEMPO tras ser nominado en los Grammy latinos, en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana, por su trabajo 19.

En 2015, tras componer y producir para artistas como J Balvin, Maluma, Nacho, Karol G, Don Omar y Thalía, entre otros, se arriesgó a iniciar una carrera con sello propio, que lo ha llevado, incluso, a ser criticado por los puristas del reguetón.

Pero también, al firmamento de la música urbana: es el artista emergente más buscado del género latino este año, aumentando en más de 22 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Recientemente, terminó una gira en Europa (España, Países Bajos e Italia) y regresó a México para presentarse en el Auditorio Nacional, ante más de 10.000 personas, con entradas agotadas.

Lo mismo ocurrió en Miami, donde rompió el récord de ventas más rápida de entradas en el Oasis, y en Medellín, donde agotó boletos entre el viernes y el domingo pasados. Feid también anunció espectáculos en Bogotá, el 2 y 3 de diciembre.

Desde Miami, antes de que se conociera la filtración del álbum Feliz cumpleaños, Ferxxo, te pirateamos el álbum, –cuyo lanzamiento anticipó–, Feid habló con EL TIEMPO.(Lea más: A Feid le 'piratearon' su nuevo álbum y anunció que hoy lo lanza oficialmente).

Lleva casi 4 años en Miami, ¿cómo es su vida allí?

Estoy aquí, trabajando. Yo me la paso metido en el estudio, haciendo más música, preparando lo que viene, camellando. Eso es lo único que se hace por aquí.

¿A qué obedece la decisión de quedarse allí?

Porque cuando empecé a escribir música, en este cuento como compositor, las canciones más chimbas las hacía aquí, los ‘juntes’ más chimbas los montaba acá y cuando quise dejar de escribir música para otras personas y enfocarme ciento por ciento en mi carrera, dije que en ese momento me iba a venir a vivir aquí, para trabajar con los productores que conocía, para poder mover la música.

Salomón Villada, más conocido como Feid, nació en Medellín y ahora reside en Miami. Foto: Foto: Universal Music

Se fue en el momento en que Medellín se ha convertido en epicentro musical...

La gente que está llegando hoy a Medellín es por todo el trabajo que hicieron productores como los que trabajan conmigo, compositores como Bull Nene, Keytin, y están viendo eso que vimos en cierta época. Pero para la industria y como negocio no es tan bacano. Uno parcha muy bueno y se distrae con los parceros, sale, rumbea; mientras que aquí uno está metido en el estudio y haciendo música todos los días con gente distinta. Y para personas como yo, que me meto todos los días al estudio, trabajar con la misma gente se vuelve un poquito tedioso.(También le puede interesar: Así reaccionaron los seguidores de Feid al verlo sin gorra).

Ha dado un salto grande en el negocio de la música...

Ha sido un proceso, nunca ha habido un salto, todos los días han pasado cosas, cada día avanzo un poquito más. No fue que un día dije hoy voy a hacer música de forma profesional, sino que fue un proceso de ir lanzando música. Y cada canción iba teniendo más acogida, más respuesta, más apoyo, más fanáticos, más gente que se sentía identificada. Desde el principio de mi carrera fue así, desde la primera canción que lancé.

¿Ese primer lanzamiento lo hizo en plataformas o tenía un equipo que lo apoyaba?

Siempre he tenido los mismos locos conmigo, los parceros con los que hago música. Nosotros subíamos las canciones a YouTube, las montábamos en iTunes, en Spotify. Siempre éramos nosotros ahí sentados en el computador.

¿No es difícil hacerse notar hoy cuando se lanzan artistas y música cada día?

Sí, es difícil, pero lo importante es tener gente de base. Creo que es difícil si uno no tiene un fanbase o gente que siga el proyecto de uno. Todos los días se vuelve más complejo y todo el mundo quiere llamar la atención, pero siento que uno tiene que ir más allá de solamente sacar música. Crearle a la gente un espacio donde se sienta chimba, donde escuche canciones que la haga sentir bien.(Lea más: ‘Su majestad el reguetón’, de cómo Colombia se convirtió en potencia en el género).

¿Qué hace diferente de los demás para destacarse?

No sé, siento que todavía estoy en una búsqueda, de encontrarme, de conocerme. Quizás en el momento en el que empecé a hablar de lo que viví culturalmente, de lo que sé de mi país, de ‘Medallo’, de las calles, de cómo le cae un man a una vieja o de problemáticas, en ese momento un grupo grande de personas se vio identificado. Fue encontrar un nicho y narrar lo real.

¿En qué artistas se veía reflejado cuando empezó a componer?

Nunca tuve un espejo y nunca dije: yo quiero componer como tal persona. De hecho siento que toda mi carrera ha sido buscar un estilo, una forma de escribir, un punto de vista. Al final del día siento que en la música urbana uno se comunica con la gente según como uno piensa.

Pero se ha nutrido de otros géneros...

Escucho mucha música, de todo, pero nunca quiero hacer una canción como X o Y artista. Sí, me nutro de muchos géneros, no solo del reguetón. Escuché reguetón entre el 2004 y el 2009 y de ahí en adelante me perdí mucho de todo el reguetón, porque empecé a hacer mi propia música y a escuchar otras cosas. A escuchar música colombiana, salsita, electrónica, a conocer Estados Unidos y la música que hacen acá.(También vea: ¿Qué fue de La Factoría?)

¿Esas influencias se reflejan en lo que hace hoy?

Sí, siempre trato de poner mucha de esa música en mis canciones, aunque mis bases siempre van a ser de reguetón, pero siempre tengo canciones que son inspiradas en ritmos de todo lo que hay, de house, de cumbia, de progresiones de salsa o de acordes de R&B, hip hop...

‘Monastery’, el tema junto a Ryan Castro, fue muy escuchado, ¿cómo se hizo esa colaboración?

Fue un video que Ryan subió a sus redes sociales hace como año y medio. Siempre estoy buscando gente nueva que esté haciendo música en redes, en TikTok o en Instagram. En ese entonces Ryan no estaba teniendo el momento que tiene ahora. Mucha gente no lo conocía y tenía una canción con Blessd que sonaba mucho en ‘Medallo’, que se llama Lejanía. A él lo conocí en Bogotá antes de grabar el video de Monastery.

¿De quién fue la idea de colaborar?

Yo pillé la canción y le dije que me la enviara para montarme en el tema. Grabamos la canción y coordinamos la fecha para grabar el video. Lo hicimos en Medallo, superchimba, en Las Palmas, en el centro, y se volvió una canción muy especial por la época en la que salió. Se la ‘solló’ la gente, fue una canción que creció mucho. Nos llevó a Ecuador, a Estados Unidos, a Europa.

Por estos días lanzó ‘Feliz cumpleaños, Ferxxo’, de su nuevo álbum...

La canción habla de un amor de hace tiempo y la vuelve a encontrar en una disco y le está diciendo, mi amor, vamos a ‘perrear’, a tomarnos lo que sea, vamos a ‘parcharnos’, a recordar viejos tiempos. Y uno siente que en la relación que tuvieron, los dos cometieron errores, pero se encontraron más grandes y quieren pasar rico esa noche, disfrutar. A esa canción le decíamos ‘la piñatica’ cuando la hicimos, porque tiene mucha alegría, mucha vida, mucho baile. Es una canción que lancé el día de mi cumpleaños y de allí el título.

¿Con lo que está haciendo, se considera la voz de la generación actual?

No podría decirlo, sería un poquito osado decir que soy la voz de una generación, pero espero que sí lo esté siendo, porque al final del día uno quiere eso, dejar una huella, culturalmente, en el mundo, y mostrarle la cultura que hay en Colombia.

Tiene millones de seguidores, eso una gran responsabilidad...

Es como decían en Spiderman: “Cuando uno tiene un superpoder tiene una gran responsabilidad”. La responsabilidad es sustentar con buena música y buenos shows. Que sepan que uno está aquí gracias a ellos.



ORLANDO RESTREPO

Editor de EL TIEMPO