No han sido los mejores días para el rapero Kanye West. Sus comentarios antisemitas lo llevaron a perder su calidad de multimillonario, siendo reemplazado por Sean ‘Diddy’ Combs .

Pero sus seguidores insisten en devolverle la calidad de millonario y muchos acudieron a GoFundMe, la plataforma de financiación, para conseguirle recursos.



West perdió, entre otros, el patrocinio que tenía de Adidas, que era de 1.500 millones de dólares, lo que llevó a que su patrimonio neto quedar en 400 millones de dólares.



Sin embargo, GoFundMe, al parecer, eliminó estas cuentas, que en sus inicios alcanzaron una ganancia de cinco dólares.



No es la primera vez que los seguidores de West acuden a ayudarlo. Según publica Rolling Stone, “en 2016, West publicó en Twitter que tenía una deuda de 53 millones de dólares y le pidió a Mark Zuckerberg de Facebook que invirtiera en sus ideas. Luego, Jeremy Piatt, uno de sus seguidores, lanzó un GoFundMe para el artista”.

Llamada ‘Sacar a Kanye de la deuda’, la iniciativa, “recaudó 57.398 dólares. ‘No parece que vaya a obtener la ayuda de Mark Zuckerberg que necesita desesperadamente’, escribió Piatt. ‘Seguro que personalmente es rico y puede comprar pieles y casas para su familia, pero sin nuestra ayuda, el verdadero genio de Kanye West no se puede realizar’”, agrega la publicación.



Pitt luego publicó que “la oficina de Kanye West rechazó los fondos recaudados” que pasarían a Notes for Notes, que ayuda a los jóvenes a tener instrumentos y educación musical.