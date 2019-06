Los famosos y futbolistas que fueron al matrimonio de Sergio Ramos

EFE

El vestido de Pilar Rubio fue blanco de críticas y halagos. Algunos destacan el corte aflamencado, las piedras que lo adornan y la cola que agrega volumen al look, sin embargo, otras personas, como su hermana Carmen Borrego, dicen que el vestido no fue una elección apropiada ya que la cola del vestido se enredó en varias ocasiones y no la hacía lucir cómoda.