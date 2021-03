Famosos rifarán objetos para ayudar a San Andrés y Providencia

“La esperanza florece” se ha bautizado el evento solidario que buscará reunir recursos para continuar ayudando en la reconstrucción de las islas de San Andrés y Providencia, luego del devastador paso del huracán Iota.



El evento, apoyado por la Fundación ProArchipiélago y la iniciativa Stand Up

Providencia (Give to Colombia, Corporación Antioquia Presente, Tamarin Foundation y Fi Providence), se realizará el próximo 25 de marzo, de manera virtual.

Los premios incluyen entre muchos otros, el vestido rojo que utilizó la comediante

Alejandra Azcárate en el Festival de Viña del Mar, dos pares de tenis firmados por el

cantante J Balvin de su propia colección, un Vinilo firmado por Nicky Jam y una camiseta devStand Up Providencia firmada por Maluma.



Además, prendas de destacados diseñadores como Esteban Cortázar y Raúl Peñaranda, una talega de golf firmada por Camilo Villegas, dos raquetas de tenis firmadas por Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, libros firmados de los

Youtubers Juanpis González y Daniel Samper Ospina, y cinco tiquetes aéreos de Spirit

Airlines.



La estrella de la NBA Isiah Thomas también se unió a la iniciativa donando una camiseta profesional de baloncesto firmada por él y una botella de champana. (Todos los premios se pueden consultar en: https://go.rallyup.com/esperanzarenace).



¿Cómo participar?



Las boletas estarán a la venta desde el 10 hasta el 25 de marzo de 2021 en la plataforma Rally Up. El link se encuentra en las cuentas de Instagram @StandUpProvidencia (y sus aliados) y @ProArchipielago, y el costo es de USD $20 por cada entrada.



Al momento de hacer la compra, los usuarios escogen el premio por el cual quieren participar.



Los ganadores se anunciarán en una ceremonia virtual por Youtube. Los premios se enviarán gratuitamente a direcciones dentro de EE. UU. No obstante, las

personas que se encuentran en Colombia también pueden participar.



En noviembre de 2020 San Andrés, Providencia y Santa Catalina se vieron gravemente

afectadas por el inclemente paso del huracán Iota. Nunca antes había pasado un huracán categoría 5 por territorio colombiano. Su paso fue catastrófico, afectando el 98% de la infraestructura de Providencia, donde 2.200 familias y 6.500 personas perdieron su hogar y muchas se encuentran aún en albergues en la vecina isla de San Andrés.

