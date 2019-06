Cuando a los famosos las cirugías plásticas les salen mal

Angela Weiss / AFP

La rapera estadounidense conocida como 'Cardi B' es una fanática de las cirugías plásticas y se ha sometido a varias de estas en sus senos, cara, abdomen y glúteos. En su última intervención quirúrgica se sometió a una liposucción y a un nuevo aumento de senos, que le han ocasionado varios problemas de salud, obligándola a cancelar varias presentaciones. La artista aseguró en su cuenta de Twitter que no volverá a someterse a cirugías estéticas. “He estado entrenando durante las últimas dos semanas porque no me volveré a someter a una cirugía", dijo.