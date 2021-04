Famosos que siguen produciendo millones luego de su muerte

No contentos con haber hecho en vida fortunas increíbles, el genial talento de muchísimas personalidades ya fallecidas del mundo de la música, el cine, el deportes o las tiras cómicas, entre otros, ha dado para seguir enriqueciendo a sus herederos.



Es el caso de Michael Jackson, Charles Schulz, Arnold Palmer, Elvis Presley, Kobe Bryant, Bob Marley, John Lennon, Freddie Mercury, Prince, George Harrison o Marilyn Monroe.

Según la revista 'Frobes' España, "Michael Jackson fue por octavo año consecutivo, fue el artista que más dinero generó en el 2020". El genial cantante de éxitos como 'Thriller', 'Bad', 'Moonwalk' o 'Black or White' produjo 48 millones de dólares.

Elvis Preley

Elvis Aaron Presley , cantante estadounidense. Foto: EFE

Por su pare el Elvis Presley no se queda atrás. El reconocido cantante estadounidense, que nació en Misisipi en 1935 y quien ha sido considerado como el padre del rock and roll o, como también se le conoce, el ‘Rey’ produjo 23 millones de dólares en el 2020.

Charles Schulz, el papá de Snoopy

Charles Schulz creador de la tira cómica 'Peanuts'. Foto: AFP

Y Charles Schulz, el creador de la tira cómica 'Peanuts' -conocida en español como Charlie Brown o Carlitos-, y padre del inolvidable perrito Snoopy produjo el año pasado. 32,5 millones de dólares en el 2020.

Freddie Mercury, músico

El vocalista de Queen falleció el 24 de doviembre de 1991. Foto: AFP

Ni qué decir del genial vocalista de Queen, Freddie Mercury, nacido en Stone Town, Zanzíbar, el 5 de septiembre de 1946 y quien falleció en Kensington, Londres, el 24 de noviembre de 1991. Sus derechos por canciones inolvidables como «Killer Queen», «Bohemian Rhapsody», «Somebody to Love», «We Are the Champions», «Don't Stop Me Now», «Crazy Little Thing Called Love», «It's a Hard Life» produjeron 9 millones de dólares en el 2020.

John Lennon, músico

John Lennon, fundador de The Beatles. Foto: AFP

John Lennon (Liverpool, 9 de octubre de 1940-Nueva York, 8 de diciembre de 1980) el famoso integrante de grupo 'The Beatles', autor de temas como 'Imagine', 'Mother' o 'Woman' produjo la nada despreciable suma de 13 millones de dólare.

George Harrison, músico

George Harrison, integrante del legendario grupo británico ‘The Beatles’. Foto: AFP

Entre tanto, su compañero George Harrison, otro de los integrantes del legendario grupo británico ‘The Beatles’ que murió el 29 de noviembre de 2001 tras una larga lucha contra el cáncer de pulmón, generó 8,5 millones de dólares en el 2020, según 'Forbes'.



Harrison es recordado porque hizo grandes aportaciones a la agrupación al introducir la música india y la influencia oriental, además de componer algunas de sus canciones más memorables como ‘Something’ y ‘Here come the sun’. Después de que ‘The Beatles’ se desintegró a finales de la década de los 60, labró una carrera en solitario de mucho éxito, como músico y como productor de cine.

Prince, músico

Prince, cantante estadounidense, en un concierto en París, en el 2011. Foto: AFP

La superestrella de la música estadounidense Prince y su multimillonario patrimonio -que incluye los derechos de sus más de 30 álbumes- a quien encontraron muerto en su casa de Minneapolis el 21 de abril de 2016, a los 57 años, produjo en el 2020 10 millones de dólares.

Marilyn Monroe, actriz

Marilyn Monroe, actriz y cantante estadounidense. Foto: AFP

Por su parte, Marilyn Monroe, uno de los mayores iconos sexuales de la historia, que murió en agosto de 1962, a sus 36 años, produjo 8 millones de dólares en el 2020.



Monroe fue encontrada inconsciente en una habitación de su casa en Brentwood, California a causa de una sobredosis de barbitúricos. Fue trasladada al hospital más cercano pero no sobrevivió.

Bob Marley, músico

Bob Marley, músico jamaiquino. Foto: Efe

La estrella del reggae Bob Marley, nacida en Nine Mile, Saint Ann, Jamaica, el 6 de febrero de 1945 y quien murió en Miami, Estados Unidos, el 11 de mayo de 1981 produjo 14 millones de dólares en el 2020.



Durante su carrera musical, Marley fue el líder, compositor y guitarrista de las bandas The Wailers (1964-1974) y Bob Marley & The Wailers (1974-1980). Se le considera el intérprete más conocido de la música reggae.

Kobe Bryant, estrella del baloncesto

Kobe Bryant, astro estadounidense del baloncesto Foto: AFP

Su prematura e impactante muerte en un accidente de helicóptero consternó al mundo entero. El nombre de Kobe Bryant, nacido en Filadelfia, Pensilvania, el 23 de agosto de 1978 y fallecido en Calabasas, California, el 26 de enero de 2020, es ya una marca en el mundo del baloncesto. Alcanzó a generar el año pasado, según 'Forbes', 20 millones de dólares.

Arnold Palmer, golfista

Arnold Palmer, legendario golfista estadounidense. Foto: AFP

Finalmente, Arnold Palmer, considerado una de las leyendas en la historia del golf, nacido en Latrobe, Pensilvania, el 10 de septiembre de 1929 y fallecido en Pittsburgh, 25 de septiembre de 2016, produjo 25 millones de dólares en el 2020.

