James Gunn y otros famosos que perdieron su trabajo por un tuit

El caso más reciente fue el del director de cine James Gunn, quien fue despedido de 'Guardianes de la Galaxia 3' por unos viejos tuits en los que bromeaba sobre la pedofilia y las violaciones. Aunque Gunn era conocido por su humor ácido en redes sociales, Disney decidió finalizar el contrato con el director. "Mis palabras de hace casi una década fueron, en su momento, un fallido y desafortunado intento de ser provocador. Lo he lamentado durante muchos años desde entonces, no solamente por ser estúpidos, sino también sin gracia, salvajemente insensibles y ciertamente no provocativos de la forma que esperaba, pero también porque no reflejar la persona que soy hoy y he sido desde hace un tiempo", escribió el director para despedirse de esa red social.