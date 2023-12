Estos fueron los famosos colombianos que no se salvaron de la inseguridad en el 2023

La imagen del actor Juan Pablo Raba denunciando un violento atraco del que fue víctima con su familia a principios de noviembre de este año, es solo un ejemplo de cómo la inseguridad afectó a algunos famosos del país.

Raba recordó en sus redes sociales que en una caminata con sus dos hijos por los cerros orientales de Bogotá, fue abordado por delincuentes, que golpearon al actor y le robaron. “Nos cruzamos con dos personas. Sentí algo raro, llevé a mis hijos hacia un lado del camino donde sentí que podía protegerlos. Salieron otros tres de unos arbustos y nos encerraron", relató en su momento en Citytv.



Le puede interesar: Los 25 años de un fenómeno musical llamado Los 50 de Joselito

Otro caso que también llamó la atención fue el de la actriz Margarita Ortega, quien fue víctima de un violento robo en Bogotá. Los delincuentes hasta se le llevaron el carné que la identificaba como trabajadora de Noticentro 1 CM&. Ella compartió en sus redes sociales el ataque de los denominados 'rompe vidrios'. "Gracias, Bogotá. Me acaban de romper el vidrio del carro", dijo en un principio. Según contó, delincuentes tras quebrar la ventana de su vehículo extrajeron su maletín de trabajo, en el que llevaba consigo varios objetos valiosos y el carné del noticiero.

Facebook Twitter Linkedin

Margarita Ortega, presentadora de noticias. Foto: Instagram: @margaritamariaortega

El pasado 5 de noviembre, el cantante Alzate compartió en sus redes que habría sido víctima de un robo mientras se movilizaba en un vehículo junto a su equipo de trabajo. "Nos acabaron de atracar con fierros en la cabeza... Nos atracaron, nos humillaron y lo que está sucediendo no nos había pasado nunca: fierros en la cabeza", contó.



En agosto de este año, el cantante Joaquín Guiller denunció que le habían robado las llantas a sus camionetas en la capital. “Increíble parce… Este fue el carro que me estrené hoy aquí en Bogotá. El carro que me entregaron hoy en el concesionario. Estaba estrenando. Mira, se me llevaron la llanta”, comentó el intérprete de 'Usted no me olvida' en un video de Instagram.

Facebook Twitter Linkedin

Alzate fue víctima de robo en Medellín. Foto: Instagram: @alzatemusica

No siendo suficiente ese impase, comentó que tenía otro carro para movilizarse en la ciudad y a ese también le quitaron las llantas. “Y este es el carro que siempre he mantenido acá en Bogotá y también mire se le llevaron la llanta. Increíble la seguridad de la capital de Colombia, la seguridad de Bogotá. Es que los dos carros a la vez. Pero bueno, que conste que somos más los buenos”, concluyó.

Otro caso muy sonado fue el de Silvestre Dangond, célebre cantante y compositor de música vallenata, quien sufrió a finales de noviembre un presunto robo millonario en su casa ubicada en el barrio Casa Blanca, en el norte de Valledupar. Al artista le habrían hurtado más de 1.000 millones de pesos en efectivo y otros objetos de valor. La casa del cantante no presentó signos de forzamiento en las puertas ni en las ventanas, lo que hace sospechar que el robo fue cometido por alguien que conocía el lugar.



Puede leer: 'Perder es ganar un poco', la historia de la famosa frase que ahora es película

Facebook Twitter Linkedin

La actriz, modelo y empresaria Belky Arizala. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Otro ejemplo, de los muchos que dejó este año, fue el de Belky Arizala, a quien los ladrones se le metieron a su escuela y agencia de modelaje en el barrio Cedritos (al norte de Bogotá) y le robaron varios objetos.

REDACCIÓN EL TIEMPO